Trong tỏi có chứa hàm lượng allicin cao trong tỏi làm giảm viêm và chống nhiễm trùng. Nó phá bỏ các tế bào gốc tự do và có thể giúp cải thiện bệnh hen suyễn. Đồng thời, tỏi còn giúp phòng ngừa các bệnh viêm đường hô hấp cấp vô cùng tốt.

Súp lơ Các hoạt chất folate, phytochemical, carotenoids và vitamin C có trong súp lơ giúp đẩy lùi các yếu tố gây hại cho dạ dày. Ngoài ra, súp lơ còn có chứa hợp chất có tên L-sulforaphane giúp tế bào phổi chuyển dần sang gen chống viêm nhiễm để ngăn ngừa các bệnh lý hô hấp có thể xảy ra.

Mía cũng là thực phẩm có tác dụng làm sạch phổi. Mía rất giàu nước, thuộc loại trái cây ấm, có thể giúp điều trị các triệu chứng ho nóng, hen suyễn và đờm, khô miệng, khô họng. Ngoài ra, mía còn giúp bài tiết độc tố ra khỏi phổi rất hiệu quả.

Tuy nhiên, người tiểu đường không nên ăn nhiều mía vì nó có lượng đường huyết cao.

Ảnh minh họa: Internet

Quả họ dâu

Đây là một trong những loại hoa quả giàu chất chống oxi hóa, có chứa polyphenol anthocyanin,beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxi hóa này bảo vệ phổi khỏi ung thư, dịch bệnh và nhiễm trùng. Bên cạnh đó, dâu tây còn có thể giúp giảm các nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô



Bí ngô chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe phổi. Đặc biệt trong bí ngô giàu carotenoids, bao gồm beta carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Các nghiên cứu cho thấy rằng lượng carotenoids trong máu cao hơn có liên quan đến chức năng của phổi tốt hơn. Những người hút thuốc có thể hưởng lợi đáng kể từ việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotene như bí ngô.

Quả lê

Quả lê có tác dụng giải độc phổi, giảm ho và đờm rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Nó không chỉ có thể giúp giảm những cơn nóng trong phổi mà còn thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể, do đó loại bỏ chất thải độc tố từ phổi.

Vì vậy đối với những người không khỏe phổi nên ăn một quả lê mỗi ngày để làm sạch phổi.

Gừng

Loại gia vị này rất dễ kết hợp vào bữa ăn của bạn để thêm hương vị và tăng cường sức khỏe. Chức năng kháng viêm sẽ làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi-nguyên nhân dẫn tới các vấn đề sức khỏe.

Củ sen

Ảnh minh họa: Internet



Củ sen có tác dụng làm thông thoáng các phế nang, phế quản, tiểu phế quản trong phổi, tiêu sạch đờm giúp trị ho, thanh lọc phổi giúp đẩy lùi các cơn ho, nâng cao sức khỏe cho lá phổi của bạn. Ngoài ra, khi bạn thường xuyên ăn củ sen giúp cải thiện rất hiệu quả sức khỏe đường hô hấp rất hữu hiệu.



Trong quá trình chế biến củ sen bạn có thể dùng củ sen hầm với xương hoặc làm củ sen chiên, tốt nhất không nên chế biến củ sen thành các món có vị cay để tránh kích thích ruột, dạ dày dẫn đến nóng phổi của bạn.

Nghệ



Củ nghệ thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe tổng thể do tác dụng của chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ của nó. Curcumin, thành phần chính có trong củ nghệ, đặc biệt có lợi cho việc hỗ trợ các chức năng phổi.



Thực tế cho thấy, lượng curcumin cao ở những người hút thuốc có liên quan đến chức năng phổi lớn hơn 9,2% nhiều so với những người hút thuốc không tiêu thụ chất curcumin.