Top 7 loại thực phẩm gây tăng cân chóng mặt ngày Tết, khiến bao công sức giảm cân "đổ sông đổ biển"

Công sức ăn kiêng, tập luyện giữ dáng cả năm của bạn có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển nếu trong mấy ngày Tết bạn vô tư ăn uống những thực phẩm này. Chúng lại có mặt rất nhiều trong các bữa tiệc, tụ tập ngày Tết nữa.

Ở mức độ sử dụng vừa phải, thịt đỏ rất tốt cho cơ thể khi tích cực bổ sung protein phục vụ quá trình tập luyện, đủ để bạn không bị mệt sau khi các bài tập kết thúc. Nhưng khi nạp quá nhiều calories từ loại thực phẩm này, chúng sẽ khiến bạn tăng cân không ngừng nghỉ với lượng chất béo bão hòa cao.

Là món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam nhất là trong dịp lễ Tết đang gần về. Giò được làm phần thịt tai mũi heo cắt miếng, xào chín và gói chặt bằng lá chuối hoặc lá dong. Vì chứa nhiều thịt mỡ, mỗi giò thủ nặng 100g chứa tới hơn 500 calo. Do vậy, đây cũng là một trong những kẻ thù hàng đầu của cân nặng trong dịp đặc biệt này. Đây là thực phẩm gây tăng cân trong ngày tết mà bạn cần hạn chế không nên ăn quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nước ngọt, bia, rượu

Nước ngọt và bia rượu là loại đồ uống mà các gia đình hay sử dụng trong dịp Tết đang cận kề. Việc sử dụng các loại đồ uống này có nhiều nguy hại cho sức khỏe của bạn.

Phải kể đến đầu tiên là lượng đường trong các sản phẩm này khiến bạn tăng cân nhanh chóng mà lại mau thấy đói. Ngoài ra, các hóa chất dùng để bảo quản sản phẩm có trong các loại nước đóng lon cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như béo phì, tiểu đường…

Theo nghiên cứu, trong mỗi cốc rượu khoảng 125 ml chứa khoảng 80-100 kcal tương đương với gần một chén cơm. Trong khi đó, rượu là thứ rất khó để chỉ uống 1 ly. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy cứ 90 ml rượu sẽ làm giảm tốc độ chuyển hóa năng lượng cơ thể xuống còn 2/3. Vì khi uống rượu, cơ thể tập trung đốt cháy acetate – một loại giấm cơ bản do các phân tử hóa học trong rượu chia tách. Thêm vào đó, rượu bia còn làm tăng biểu hiện của một số chất ngăn không cho men lipase tiếp cận giọt mỡ nên làm cho quá trình ly giải mỡ trắng trở nên khó khăn hơn.

Trong những ngày Tết bạn sẽ uống rất nhiều nước ngọt, bia, rượu và đây là thực phẩm gây tăng cân mà bạn nên hạn chế.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bánh chưng, bánh tét

Bánh chưng, bánh tét đã trở thành một trong những món ăn truyền thống của người dân Việt Nam trong dịp Tết. Đây là những món ăn dễ làm bạn tăng cân bởi nó chứa nhiều thành phần dinh dưỡng. Trung bình mỗi chiếc bánh chưng cỡ lớn chứa khoảng 1600-2000 calo. Vì vậy để tránh tăng cân quá nhanh, chị em nên chọn những loại bánh cỡ nhỏ, ít mỡ và ăn lượng vừa phải trong mỗi bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Hoa quả sấy, mứt tết

Hoa quả luôn là thực phẩm lành mạnh đối với quá trình giảm cân, nhưng hoa quả sấy thì lại khác, chỉ một nhúm nhỏ đã nạp vào cơ thể bạn 100 calories nhanh chóng. Hoa quả sấy thực sự rất ngon, nhưng lượng đường trong chúng chính là thứ bạn cần phải cân nhắc. Hãy hạn chế những đồ ăn ngọt nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

6. Các loại hạt

Hạt vẫn được khuyên dùng như loại thức ăn nhẹ lành mạnh cho cơ thể. Dù giàu acid béo, protein và omega-3, nhưng bạn đừng quên, các loại hạt cũng có lượng calories rất cao. Ví dụ, một nửa chén hạnh nhân cung cấp 132 calories, nhưng trên thực tế bạn lại dễ dàng ăn gấp ba, bốn lần và vô tình bổ sung tận 300 - 400 calories trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

7. Thịt đông

Thịt đông là món quen thuộc của người miền Bắc mỗi khi đông đến, xuân về. Được làm từ thịt chân giò, tai, bì heo, nên đay không chỉ là món chứa lượng lớn chất béo mà còn chứa nhiều chất đạm. Nếu không muốn cân nặng tăng không kiểm soát, bạn nên ăn thịt đồng kèm với dưa hành để giúp tiêu hoá tốt hơn, đồng thời hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.