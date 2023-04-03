Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời'

Dinh dưỡng 03/04/2023 06:17

Hè nắng nóng đã gần đến, nếu bạn muốn giảm cân trong thời tiết này vẫn có những siêu thực phẩm lý tưởng là ''đồng minh'' tuyệt vời dành cho bạn.

Bạn có phải là người đã thực sự thử mọi cách để giảm cân và giữ dáng nhưng dường như không có gì hiệu quả không? Đã đến lúc điều chỉnh chế độ ăn uống và hướng tới chế độ ăn lợi tiểu sẽ giúp giảm cân nhanh hơn.

Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là tất cả những gì bạn cần biết về các loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả lại cung cấp lượng nước mát cho cơ thể nhất là vào hè này:

​Thực phẩm lợi tiểu là gì và chúng giúp giảm cân như thế nào?​

Tăng tình trạng viêm và thay đổi trọng lượng thường có thể là kết quả của trọng lượng nước, về cơ bản là giữ nước. Cách đơn giản nhất để khắc phục điều này là cung cấp các loại thực phẩm có đặc tính lợi tiểu và có thể giúp khắc phục tình trạng giữ nước cũng như giảm trọng lượng cơ thể nhanh hơn.

Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lợi tiểu giúp loại bỏ độc tố cùng với natri và nước dư thừa, giúp giảm cân nhanh hơn. Dưới đây là một số thực phẩm có thể giúp giảm trọng lượng nước một cách tự nhiên cho cơ thể.

Nam việt quất

Quả nam việt quất chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C một cách tự nhiên, hoạt động giống như thuốc lợi tiểu và giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể.

Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều này là do những quả mọng này có chứa chất (NDM) giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng thận và bàng quang.

Gừng

Thêm gừng vào đồ uống giải độc và trà cũng có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Uống trà gừng sau bữa ăn có thể giúp giảm trọng lượng nước cũng như cải thiện tiêu hóa.

Dưa chuột

Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột có hàm lượng nước cao cũng giúp giữ cho cơ thể đủ nước và cũng giúp loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài việc là một loại thực phẩm lợi tiểu tuyệt vời thì nó còn chứa một hợp chất gọi là axit caffeic giúp giảm trọng lượng nước tích ứ trong cơ thể.

Dưa hấu

Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một loại thực phẩm mùa hè khác là dưa hấu chứa khoảng 92% nước và là thực phẩm lợi tiểu rất tốt. Hơn nữa, sự hiện diện của chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu trong dưa hấu giúp bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất cho bạn thêm khỏe mạnh.

Chanh

Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thêm chanh vào đồ uống giải độc, trà hoặc uống nước chanh có thể giúp đốt cháy mỡ bụng và giảm trọng lượng nước cho cơ thể bạn. Điều này là do chanh có đặc tính lợi tiểu và cũng chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch cũng như bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất do đào thải độc tố.

Theo Times of India

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