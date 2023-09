Top 5 thực phẩm 'phá đảo mỡ thừa', dưỡng dáng thon gọn, da sáng bật tông: Hè này không ăn là phí 'của trời'

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lợi tiểu giúp loại bỏ độc tố cùng với natri và nước dư thừa, giúp giảm cân nhanh hơn. Dưới đây là một số thực phẩm có thể giúp giảm trọng lượng nước một cách tự nhiên cho cơ thể.

Nam việt quất

Quả nam việt quất chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C một cách tự nhiên, hoạt động giống như thuốc lợi tiểu và giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể.

Điều này là do những quả mọng này có chứa chất (NDM) giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng thận và bàng quang.

Gừng

Thêm gừng vào đồ uống giải độc và trà cũng có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Uống trà gừng sau bữa ăn có thể giúp giảm trọng lượng nước cũng như cải thiện tiêu hóa.

Dưa chuột

Dưa chuột có hàm lượng nước cao cũng giúp giữ cho cơ thể đủ nước và cũng giúp loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài việc là một loại thực phẩm lợi tiểu tuyệt vời thì nó còn chứa một hợp chất gọi là axit caffeic giúp giảm trọng lượng nước tích ứ trong cơ thể.

Dưa hấu

Một loại thực phẩm mùa hè khác là dưa hấu chứa khoảng 92% nước và là thực phẩm lợi tiểu rất tốt. Hơn nữa, sự hiện diện của chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu trong dưa hấu giúp bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất cho bạn thêm khỏe mạnh.

Chanh

Thêm chanh vào đồ uống giải độc, trà hoặc uống nước chanh có thể giúp đốt cháy mỡ bụng và giảm trọng lượng nước cho cơ thể bạn. Điều này là do chanh có đặc tính lợi tiểu và cũng chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch cũng như bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất do đào thải độc tố.

