Top 5 loại trái cây xanh dưỡng nhan siêu đỉnh, da sáng dáng xinh đón 8/3 lung linh, đặc biệt tốt cho phái đẹp

Dinh dưỡng 06/03/2023 12:21

Khi chúng ta nói về sức khỏe tốt, các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyên bạn nên ăn rau xanh và trái cây.

Đó là nhờ lượng chất diệp lục trong thực phẩm xanh, giúp duy trì sức khỏe tốt hơn. Người ta nói rằng trái cây xanh giúp kiểm soát mức cholesterol, cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao và các bệnh liên quan đến tim.

Top 5 loại trái cây xanh dưỡng nhan siêu đỉnh, da sáng dáng xinh đón 8/3 lung linh, đặc biệt tốt cho phái đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố bởi Giáo sư Oswald của Đại học Warwick, ăn trái cây xanh còn giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể và con người cũng vui vẻ hơn. Nếu bạn đang tự hỏi, đó là những loại trái cây xanh nào, hãy xem những gợi ý sau và đưa chúng vào chế độ ăn uống thông thường của bạn. 

Quả kiwi

Top 5 loại trái cây xanh dưỡng nhan siêu đỉnh, da sáng dáng xinh đón 8/3 lung linh, đặc biệt tốt cho phái đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiwi rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin E, C, folate và kali và được biết là có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, chống tăng huyết áp. Nó thường được khuyên dùng để tăng tiểu cầu trong máu. Không chỉ vậy, phụ nữ mang thai cũng nên tiêu thụ nó. Kiwi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và đây là lý do tại sao, nó cũng có thể được tiêu thụ bởi bệnh nhân tiểu đường.

Táo Xanh

Top 5 loại trái cây xanh dưỡng nhan siêu đỉnh, da sáng dáng xinh đón 8/3 lung linh, đặc biệt tốt cho phái đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sắt, canxi, vitamin và đặc tính chống oxy hóa được tìm thấy trong táo xanh. Nó rất giàu 'Quercetin', một chất hóa học có trong táo xanh giúp cải thiện sức khỏe tâm thần. Người xương yếu nên ăn táo xanh. Có rất nhiều chất xơ trong táo xanh, cũng giúp giảm cân.

Trái ổi

Bạn có biết rằng ổi rất giàu magie, giúp tăng cường cơ bắp không? Magiê cũng giúp giảm căng thẳng. Loại quả này chứa một lượng chất xơ tốt, giúp chăm sóc sức khỏe đường ruột. Tiêu thụ ổi được coi là có lợi để kiểm soát lượng đường trong máu. Ổi cũng có lợi cho sức khỏe của mắt. Loại quả này chứa các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, folate, kẽm và đồng.

Amla

Các chất dinh dưỡng như vitamin C, phức hợp vitamin AB, kali, canxi, magiê, sắt, carbohydrate, chất xơ và axit lợi tiểu đều có trong Amla. Amla cũng rất giàu crom, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Loại trái cây chua ngọt nhỏ này giúp cải thiện tiêu hóa đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch.

Quả nho

Top 5 loại trái cây xanh dưỡng nhan siêu đỉnh, da sáng dáng xinh đón 8/3 lung linh, đặc biệt tốt cho phái đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nho là một loại trái cây tuyệt vời có thể chăm sóc toàn bộ sức khỏe của bạn vì nó giàu vitamin A, C, B cùng với kali và canxi. Nó rất giàu flavonoid và chất chống oxy hóa giúp kiểm soát mức cholesterol. Ăn nho cung cấp năng lượng nhanh chóng và không có vấn đề mệt mỏi. Những người tiêu thụ nho cũng được giảm bớt vấn đề huyết áp cao và táo bón.

Theo Times of India

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