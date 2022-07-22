Tinh dầu mè có tác dụng gì đặc biệt khiến càng ngày càng nhiều người đua nhau sử dụng?

Tinh dầu mè là một loại dầu thực vật được chiết xuất từ hạt của cây vừng. Và công dụng tuyệt vời mà cần phải biết ngay nếu muốn trẻ hóa làn da, phòng ngừa ung thư và nhiều lợi ích khác.
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Đối với hệ da
Tinh dầu mè dưỡng da rất hiệu quả, đặc biệt cải thiện sức khỏe làn da hiệu quả:
- Chống oxy hóa, ngăn ngừa quá trình lão hóa da: các chất trong dầu mè có tác dụng giảm sự hình thành các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn chặn tình trạng khô da, bong tróc da, da xỉn màu, bảo vệ da khỏi tác hại của các yếu tố môi trường như ô nhiễm môi trường, độc tố, tia UV. Thoa một lớp mỏng dầu mè trước khi ra đường có thể ngăn ngừa 30% tia UV, bảo vệ làn da dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời (tuy nhiên không thể thay thế các loại kem chống nắng)
- Chống viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá; Các hợp chất phenolic, Omega có trong dầu mè tiêu diệt các loại vi khuẩn sinh mụn, làm giảm quá trình viêm sưng tấy, ngăn ngừa sự hình thành mụn trứng cá. Bôi một ít dầu mè lên nốt mụn 1-2 lần làm mụn giảm sưng tấy và tăng cường tái tạo da.
- Chữa nám da, tàn nhang, làm trắng da: Tinh dầu mè chứa hàm lượng lớn Vitamin E và nhóm vitamin B ức chế sự hình thành sắc tố melanin dưới da. Qua đó làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang trên da, giúp da sáng và đều màu hơn.
- Dưỡng ẩm, đào thải độc tố cho da; nhóm acid thiết yếu, các nhóm vitamin trong dầu mè sẽ cân bằng độ ẩm, làm tăng độ mềm mại, dẻo dai, và thải các loại độc tố trên da.
- Trị gàu, giảm ngứa trên da đầu: Thoa dầu mè lên da đầu ủ khoảng 15 phút sau đó gội lại bằng dầu gội thông thường, thực hiện 3 lần/ tuần có công dụng kháng nấm, ngăn ngừa gàu
Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường
Hiện nay, tỷ lệ người mắc đái tháo đường ngày càng gia tăng. Căn bệnh này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tin vui là sử dụng dầu mè sẽ giúp bệnh nhân bị tiểu đường và những người đang có nguy cơ mắc căn bệnh này có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát tốt bệnh.
Một nghiên cứu khoa học được thực hiện vào năm 2006 cho thấy, bệnh nhân bị tiểu đường được sử dụng dầu mè trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp ổn định được lượng glucose trong huyết tương, đặc biệt là ở những bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp. Nhờ vậy, người bệnh có thể giảm thiểu được đáng kể nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm.
Giảm tình trạng táo bón
Hạt dầu mè khá giàu chất xơ, đồng thời cũng giàu chất béo và protein tốt cho người bị táo bón, dầu mè rất tốt cho người ăn chay.
Ngăn ngừa ung thư
Các nhà khoa học nghiên cứu cho thấy rằng dầu mè giàu sesamol lignan và sesamin có thể tạo ra apoptosis giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư trong các loại ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
Chất gingelly chứa một hợp chất hữu cơ là phytate gia tăng sự bảo vệ chống lại ung thư. Hơn nữa, hàm lượng cao magie trong dầu mè cùng các khoáng chất thiết yếu có liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.