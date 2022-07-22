Tinh dầu mè có tác dụng gì đặc biệt khiến càng ngày càng nhiều người đua nhau sử dụng?

Hiện nay, tỷ lệ người mắc đái tháo đường ngày càng gia tăng. Căn bệnh này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tin vui là sử dụng dầu mè sẽ giúp bệnh nhân bị tiểu đường và những người đang có nguy cơ mắc căn bệnh này có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát tốt bệnh.

Một nghiên cứu khoa học được thực hiện vào năm 2006 cho thấy, bệnh nhân bị tiểu đường được sử dụng dầu mè trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp ổn định được lượng glucose trong huyết tương, đặc biệt là ở những bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp. Nhờ vậy, người bệnh có thể giảm thiểu được đáng kể nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm.

Giảm tình trạng táo bón

Hạt dầu mè khá giàu chất xơ, đồng thời cũng giàu chất béo và protein tốt cho người bị táo bón, dầu mè rất tốt cho người ăn chay.