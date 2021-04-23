Tinder giới thiệu phương thức kết nối mới dành cho các tín đồ ăn chay

Dinh dưỡng 23/04/2021 17:52

Nhân ngày Trái Đất 22/4, Tinder ra mắt thêm một phương thức kết nối mới trong ứng dụng dành cho các tín đồ ăn chay - “Chủ yếu là rau quả” (Plant-based).

Tinder nhận ra rằng điều giúp kết nối các thành viên Gen Z với nhau không còn đơn thuần là sở thích chung hay những bộ phim đang nổi. Thay vào đó, các mối quan tâm của họ đang trở nên đa dạng hơn, từ những cuộc hẹn hò dã ngoại năng động, đến niềm đam mê sống xanh mà ngày càng được nhiều người hưởng ứng.

Đó cũng là một yếu tố mới mẻ mà Gen Z đang kiếm tìm nơi đối phương: tình yêu thương dành cho môi trường và trái đất. 

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Theo một khảo sát, người trẻ ngày càng quan tâm đến việc liệu đối phương cũng có những lối sống thân thiện với môi trường và lấy đó làm cơ sở dự đoán khả năng hòa hợp giữa hai người. 

Trên thực tế, lối sống xanh là đam mê nổi bật nhất của các thành viên Tinder trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Điều đó đã thúc đẩy Tinder cho ra đời sở thích “Chủ yếu là rau quả” ngay trong phần Giới thiệu bản thân. Kết nối này nhằm tôn vinh Ngày Trái đất và mang đến thêm nhiều cơ hội nhân duyên cho mọi người trên chất xúc tác là tình yêu thương thiện lành với động vật và trái đất. 

Các thành viên đã và đang tìm đến Tinder để kết nối với những “trái tim xanh” khác. Theo khảo sát của Produce Blue Book, 65% thế hệ Z muốn theo đuổi chế độ ăn nhiều rau quả hơn và đối với một số người, khẩu vị “thân thiện với môi trường” là một điểm cộng lớn. Thành viên nữ trên Tinder chia sẻ rằng họ bị cuốn hút nhất bởi những tương hợp có sở thích là “ăn chay” và “ăn thuần chay”. Hai sở thích này cũng nằm trong top 10 sở thích phổ biến nhất trên Tinder năm 2020. 

Ông Udi Milo, Phó Chủ tịch mảng Sản phẩm & Tăng trưởng tại Tinder chia sẻ:  “Chúng tôi nhận thấy những buổi hẹn hò thân thiện với môi trường ngày càng được mọi người yêu thích, thông qua cách các thành viên Tinder chia sẻ trên hồ sơ rằng họ mong muốn gặp những tương hợp có cùng đam mê sống xanh. Giờ đây, mọi người có thể tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu trong lối sống bền vững, và hẹn hò qua những bữa ăn thuần chay thanh đạm”. 

Tính năng “Sở thích” được Tinder giới thiệu lần đầu tiên vào mùa hè năm 2020, mang đến cho thành viên một phương thức kết nối mới độc đáo. Các thành viên có thể đưa vào hồ sơ của mình tối đa 5 sở thích, từ đó tăng trải nghiệm kết bạn dựa trên những sở thích chung. 

Để thể hiện tình yêu của bạn dành cho phong cách sống xanh, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, hãy mở Hồ sơ Tinder của bạn, đến phần Sở thích và lựa chọn “Chủ yếu là rau quả”.

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Từ khóa:   đồ ăn chay ăn chay sở thích ăn chay

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