Tiểu thương chợ tiết lộ 4 loại cá cực bẩn mà người Việt Nam vẫn vô tư ăn mỗi ngày: Ít dinh dưỡng, chứa nhiều vi khuẩn và kí sinh gây hại cho sức khỏe

Cá biển trước khi được đưa đến tay người tiêu dùng sẽ thường được cấp đông để giữ được độ tươi ngon. Tuy nhiên, nếu loại cá này được rã đông và đông lạnh nhiều lần, nó sẽ không còn tươi ngon mà thậm chí các thành phần dinh dưỡng sẽ bị biến đổi. Không những thế, vi khuẩn còn sinh sôi trong thịt cá và gây hại cho sức khỏe .

Cá có mùi tanh đặc trưng, cá nước mặn thì sẽ có mùi biển, cá nước ngọt thì có mùi của ao hồ. Nhưng nếu bạn thấy cá có mùi tanh quá nồng, quá hăng rất khó chịu thì chứng tỏ chúng không còn tươi nữa. Khi cá chết, vi khuẩn sẽ sinh sôi và phát triển rất nhanh. Quá trình phân hủy của cá sẽ biến chất đạm tạo thành axit amin độc có tên là histamin. Histamin là chất độc dù nấu chín thì vẫn không mất đi.

Dấu hiệu của cá đã để đông quá lâu là thịt cá trắng xóa, cứng như đá, khi mang về chế biến thì thịt đã bị bở, lúc này dinh dưỡng cũng không còn nhiều. Hơn nữa để bảo quản cá, không ít người đã sử dụng chất formaldehyde - loại hóa chất độc hại đối với sức khỏe của con người. Do đó, khi đi chợ, bạn không nên mua loại cá này, hoặc nên lựa chọn những nơi bán uy tín để đảm bảo cho sức khỏe của gia đình.

Ngoài ra nếu cá có mùi dầu hỏa thì rất có thể chúng sinh trưởng trong môi trường nước thải công nghiệp có chứa nhiều kim loại nặng, dẫn đến việc cơ thể chứa một lượng độc tố lớn. Tiêu thụ loại cá này sẽ khiến chất độc tích tụ trong cơ thể.

Bên cạnh đó nhằm giữ cho cá được tươi lâu, nhiều người bán đã sử dụng formaldehyde để ngâm cá, chất này có tác dụng khử trùng và làm tăng màu sắc, nhưng chúng lại khiến cá có mùi khử trùng rất dễ nhận biết.

Ảnh minh họa: Internet

Cá da trơn (cá trê)

Là loài cá có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Châu Phi, hiện nay loại cá da trơn phổ biến trên thị trường là loại cá da trơn bản địa của nước ta, kích thước vừa phải, thịt có vị như tan trong miệng, được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, loại cá này có khả năng thích ứng môi trường tốt, kháng bệnh mạnh, thuộc quần thể ăn xác thối, thói quen ăn uống có thể gọi là dị thường. Chúng có thể tồn tại ở những nơi như cống rãnh hôi thối hoặc hố phân, và hầu như không có thức ăn nào không ăn được.

Ở một số cơ sở chăn nuôi, nông dân thậm chí còn nuôi cá trê và chăn nuôi chung với nhau, thông thường nuôi gà vịt ở trên, cá trê nuôi ở ao dưới, thường chỉ cần bổ sung một nửa lượng thức ăn khác là có thể nuôi chúng. Phân gia súc là một loại phân bón tự nhiên, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho sinh vật phù du trong nước, cá da trơn là loài ăn tạp, không kén ăn. Cá lớn lên trong môi trường này sẽ không ít ký sinh trùng tích tụ trong cơ thể.

Nói chung, những loại cá không có vảy như cá trê sẽ cho người ta cảm giác bẩn, nên khi mua cá trê phải lựa chọn kỹ, không mua cá có màu quá sẫm hoặc mang bẩn, nếu không sẽ có mùi tanh, mùi vị rất nặng và kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn.

Cá mắt đục ngầu

Những con cá tươi sẽ có đôi mắt trong, thấy rõ phần con ngươi bên trong. Trong khi đó, cá ươn thường có mắt lõm, màu trắng đục, nhìn không rõ bên trong lòng đen. Lưu ý, cá có thể có mắt màu đỏ do quá trình đánh bắt, vận chuyển, cá bị va đập dẫn đến chảy máu mắt nhưng nếu mắt chúng vẫn sáng, hơi lồi thì vẫn là cá tươi.