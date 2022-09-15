Thực phẩm mất hết chất dinh dưỡng. Vì mắc 3 lỗi sai này trong quá trình sơ chế.

Dinh dưỡng 15/09/2022 13:21

Tự hỏi vì sao luôn ăn những thực phẩm giàu dinh dường nhưng cơ thể lại bị thiếu nhiều dinh dưỡng. Hãy quan tâm hơn trong quá trình chế biến để giảm thiểu thâm hụt dinh dưỡng của thực phẩm nhé.

Chế biến thực phẩm không đảm bảo đúng quy trình, các chất dinh dưỡng bị hao hụt, bị biến đổi thành chất có hại cho sức khỏe.

Một số sai lầm khi nấu ăn làm mất giá trị dinh dưỡng của thực phẩm

1. Nấu ăn cho nhiều nước

Thực phẩm mất hết chất dinh dưỡng. Vì mắc 3 lỗi sai này trong quá trình sơ chế. - Ảnh 1

Nếu không chú ý, quá trình luộc, nấu vẫn có thể làm mất rất nhiều vitamin trong thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Các phương pháp chế biến như nấu, luộc tốt cho sức khỏe và lành mạnh hơn chiên, rán. Tuy nhiên, nếu không chú ý, quá trình luộc, nấu vẫn có thể làm mất rất nhiều vitamin trong thực phẩm.

Một số loại vitamin tan trong nước khi đun nóng, vì thế, chỉ nên nấu với lượng nước vừa phải và khi ăn nên ăn cả nước để không làm mất dinh dưỡng. Nấu với quá nhiều nước và bỏ đi sẽ khiến một lượng lớn các vitamin trong thực phẩm.

2. Làm sạch nhiều lần

Thực phẩm mất hết chất dinh dưỡng. Vì mắc 3 lỗi sai này trong quá trình sơ chế. - Ảnh 2

việc bạn vo gạo nhiều lần tới khi nước vo không còn màu trắng đục hay rửa rau quả nhiều đến nỗi chúng bị bầm dập... đều làm mất dinh dưỡng của chúng.

 

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau, trái cây và thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao thì rất dễ bị mất vitamin C, vitamin B, đường và khoáng chất nếu bạn làm sạch chúng quá nhiều lần với nước. Cụ thể, việc bạn vo gạo nhiều lần tới khi nước vo không còn màu trắng đục hay rửa rau quả nhiều đến nỗi chúng bị bầm dập... đều làm mất dinh dưỡng của chúng.

3. Gọt vỏ rau củ quả

Thực phẩm mất hết chất dinh dưỡng. Vì mắc 3 lỗi sai này trong quá trình sơ chế. - Ảnh 3

Việc gọt vỏ chỉ hạn chế phần nào lượng chất độc hại mà lại làm mất đi các chất dinh dưỡng như chất xơ, chất khoáng, chất diệp lục, vitamin.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vì sợ thuốc bảo vệ thực phẩm còn tồn lại ở vỏ các loại củ quả như cà chua, cà tím, cà rốt nên thường gọt hết vỏ trước khi nấu. Trên thực tế, việc gọt vỏ chỉ hạn chế phần nào lượng chất độc hại mà lại làm mất đi các chất dinh dưỡng như chất xơ, chất khoáng, chất diệp lục, vitamin. 

Để loại bỏ lượng thuốc bảo vệ thực vật, bạn hãy rửa thực phẩm trong 15-20 giây sau đó ngâm tối đa 7 phút. Chỉ gọt vỏ những loại củ quả vỏ cứng, không có giá trị dinh dưỡng.

 

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Từ khóa:   chế biến thực phẩm Mất chất dinh dưỡng Dinh dưỡng

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