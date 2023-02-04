Thực phẩm chế biến gây tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và bệnh phụ khoa khiến phụ nữ lo ngại

Dinh dưỡng 04/02/2023 07:24

Theo một nghiên cứu mới trên 197.000 người ở Vương quốc Anh, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn vặt có thể làm tăng nguy cơ phát triển và tử vong vì ung thư.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những người ăn nhiều thực phẩm không chế biến sẵn “trẻ hơn và ít có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư”. Hơn một nửa số người tham gia nghiên cứu là phụ nữ và một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất được tìm thấy trong nghiên cứu là ung thư buồng trứng.

Về nghiên cứu

Thực phẩm chế biến gây tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và bệnh phụ khoa khiến phụ nữ lo ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí eClinicalMedicine đã xem xét mối liên quan giữa việc ăn thực phẩm siêu chế biến và 34 loại ung thư khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra thông tin về thói quen ăn uống của 197.426 người.

Phát hiện cho thấy nguy cơ ung thư

Theo một tuyên bố của Đại học Hoàng gia Luân Đôn, mỗi lần tăng 10% lượng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến việc tăng 2% khả năng phát triển bất kỳ bệnh ung thư nào. Lượng tiêu thụ tương tự cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng tăng 19%. Nguy cơ tử vong do ung thư cũng tăng lên.

Thực phẩm chế biến gây tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và bệnh phụ khoa khiến phụ nữ lo ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với mỗi mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến tăng thêm 10%, nguy cơ tử vong do bất kỳ bệnh ung thư nào cũng tăng thêm 6%. Theo tuyên bố, nguy cơ tử vong do ung thư buồng trứng tăng 30% khi tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến tăng thêm 10%.Tiến sĩ Eszter Vamos, tác giả chính của nghiên cứu và là giảng viên cao cấp lâm sàng tại Trường Y tế Công cộng của Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho biết: "Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng rằng thực phẩm siêu chế biến có khả năng tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta, bao gồm cả nguy cơ mắc bệnh ung thư."

Thực phẩm chế biến quá mức bao gồm thức ăn nhanh phổ biến như khoai tây chiên, nước ngọt, bánh quy mua ở cửa hàng, bánh ngọt, kẹo, bánh rán, kem, nước sốt, xúc xích, súp đóng gói sẵn, bánh pizza đông lạnh, bữa ăn sẵn,...

Mối nguy của thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến gây tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và bệnh phụ khoa khiến phụ nữ lo ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Thực phẩm siêu chế biến được sản xuất với các nguyên liệu có nguồn gốc công nghiệp và thường sử dụng phụ gia thực phẩm để điều chỉnh màu sắc, hương vị, độ đặc, kết cấu hoặc kéo dài thời hạn sử dụng", tác giả đầu tiên, Tiến sĩ Kiara Chang, thành viên Viện Nghiên cứu Chăm sóc và Sức khỏe Quốc gia tại cho biết. 

Nghiên cứu trước đây

Thực phẩm chế biến gây tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và bệnh phụ khoa khiến phụ nữ lo ngại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu gần đây vào năm 2022 đã kiểm tra chế độ ăn uống của hơn 200.000 đàn ông và phụ nữ ở Hoa Kỳ trong tối đa 28 năm. Họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và ung thư đại trực tràng ở nam giới, nhưng không phải ở phụ nữ.

Phát hiện này bổ sung cho một số nghiên cứu trước đây cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ béo phì, đau tim, đột quỵ, ung thư, tiểu đường loại 2 và tỷ lệ tử vong chung cao hơn.

Theo Times of India

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