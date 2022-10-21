Thói quen nấu cơm ai cũng nghĩ là bình thường nhưng thực chất lại làm mất hết dinh dưỡng

Hạt gạo trắng nhìn rất đẹp mã nhưng chưa chắc đã ngon hơn. Trên thực tế những hạt gạo quá trắng là do được xay xát quá kỹ khiến cho lớp cám bao bên ngoài - vốn chứa những thành phần dinh dưỡng tốt nhất của gạo cũng bị lấy đi. Nếu ăn loại gạo này thường xuyên bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất lớn.

Nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard (ở Boston, Mỹ) đã đưa ra: Ăn gạo trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn ba bữa gạo trắng mỗi ngày dễ mắc bệnh tiểu đường loại hai hơn những người ăn 2 bữa/tuần.

Hầu hết chúng ta thường có thói quen vo gạo cho hết phần nước đục. Nhưng bạn không biết, chính phần nước đục lại là phần chứa nhiều dinh dưỡng nhất.

Khi vo gạo quá kỹ làm cho một lượng lớn các vitamin và chất khoáng bám bên ngoài hạt gạo như: glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2, B6… Để giữ lại dưỡng chất cho hạt gạo chỉ cần cho nước vào gạo lắc nhẹ để loại bỏ trấu và sạn nếu có.

Ngâm gạo trước khi nấu cơm

Một số người có thói quen ngâm gạo trước khi nấu vì cho rằng như vậy cơm nấu xong sẽ ngon hơn. Tuy nhiên, việc làm này lại không tốt chút nào.

Tương tự như việc chà xát gạo quá kỹ, ngâm gạo quá lâu cũng làm hao hụt đi các dưỡng chất có bên trong hạt gạo. Khi đó, giá trị dinh dưỡng của nồi cơm bị giảm đi nhiều lần, đặc biệt là những chất quan trọng như vitamin B1, các chất khoáng...

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Ăn gạo mốc

Nhiều bà nội trợ vì lý do tiếc của mà sử dụng lại gạo mốc bằng cách vo thật kỹ. Tuy nhiên, điều này vừa mất đi chất dinh dưỡng có trong gạo, lại vô cùng nguy hại hại cho sức khỏe. Bởi khi gạo có biểu hiện mốc thì bản thân nó không nằm ở vỏ mà những vi nấm đó đã nằm từ trong thân của gạo nên bạn không thể loại sạch bằng việc vo nhiều lần. Những vi nấm gây nấm mốc lại có khả năng sinh ra ung thư cực kỳ cao.

Nấu cơm bằng nước lạnh

Cũng tương tự như việc ngâm gạo, nấu cơm bằng nước lạnh sẽ khiến cho các dưỡng chất trong gạo không được bảo tồn hoàn toàn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì nên nấu cơm bằng nước nóng, vì nước nóng sẽ khiến lớp ngoài của hạt gạo bị co lại, tạo lớp màng bảo vệ hạt gạo không bị nứt vỡ. Như vậy các dưỡng chất sẽ được bảo tồn.