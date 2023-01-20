Thói quen ăn bánh mì giòn ngọt buổi sáng của người Việt tưởng bổ nhưng không ngờ lại có tác hại nguy hiểm này

Ở hầu hết các hộ gia đình, thưởng thức bánh mì nướng với một tách trà buổi sáng nóng hổi là một nghi thức hàng ngày. Nhưng các chuyên gia tin rằng sự kết hợp lâu đời này đang âm thầm hủy hoại sức khỏe của bạn.

Dưới đây là một số lý do gây sốc tại sao loại bánh rất được yêu thích này lại không tốt cho sức khỏe. Bánh mì ăn sáng chỉ là một phiên bản bánh mì đã khử nước và có đường, được làm ngon hơn với nhiều nguyên liệu. Hương vị ngọt ngào và hương vị tinh tế của bánh mì giòn có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng lại chứa nhiều chất béo chuyển hóa, chất phụ gia, đường và gluten, dần dần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trao đổi chất.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Mayo Clinic, bánh mì giòn có nhiều calo hơn cả bánh mì, khoảng 100 gram bánh mì giòn có thể có khoảng 407 kcal. Trên thực tế, một ổ bánh mì trắng có khoảng 258-281 kcal không thêm đường. Dưới đây là một số lý do tại sao loại bánh này không tốt cho sức khỏe như bạn nghĩ! Tại sao bánh mì giòn được làm bằng bánh mì cũ

Theo một báo cáo được đăng trên một phương tiện kỹ thuật số hàng ngày, bánh mì nướng thường được làm bằng bánh mì cũ, đây là một trong những nguyên nhân gây ra các mối nguy hại cho sức khỏe. Một trong những nguyên liệu chính được sử dụng để làm bánh mì nâu là men, đường, dầu và bột mì, nhưng ở hầu hết các ổ bánh mì cũ màu nâu mua ở cửa hàng đều được tinh chỉnh để làm bánh quy nâu. Bánh mì cũ quá hạn sử dụng có thể chứa mầm bệnh, nấm mốc dẫn đến tiêu chảy, táo bón và ngộ độc thực phẩm. Điều tương tự cũng được chuyển sang những chiếc bánh mì vỏ sò mới được đóng gói. Đường Việc bổ sung đường trong trà kết hợp với bánh mì nướng chứa nhiều đường có thể mang lại cảm giác no ngay lập tức, nhưng đồng thời có thể ảnh hưởng đến mức insulin bằng cách làm tăng mức đường. Tiêu thụ hàng ngày có thể dẫn đến béo phì và tiểu đường. Giàu gluten Giống như bánh mì, bánh mì nướng cũng có lượng gluten cao, khiến cơ thể khó tiêu hóa. Những người mắc bệnh Celiac phải tránh đồ ăn có cồn vì điều này có thể làm tăng cảm giác khó chịu, gây đầy bụng, đau và tiêu chảy trong một số trường hợp. Tinh bột Chứa nhiều carbs, rượu vang khi kết hợp với trà sữa có thể làm tăng lượng calo, tăng mức chất béo trung tính và phá vỡ sức khỏe trao đổi chất, dẫn đến béo phì và nguy cơ mắc bệnh tim. Theo Times of India

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