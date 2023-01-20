Thiếu một loại vitamin này, lưu thông máu kém lại dễ viêm teo dạ dày, lưu ngay 4 thực phẩm lành mạnh chặn đứng hiểm họa sức khỏe

Dinh dưỡng 20/01/2023 05:03

Vitamin B12 rất cần thiết cho sức khỏe của mọi người. Việc thiếu nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của một người. Người ăn chay và ăn thuần chay có nhiều khả năng bị thiếu Vitamin B12 vì nó chủ yếu được tìm thấy trong thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa.

Cơ thể bạn không thể tự tạo ra vitamin B12, vì vậy điều quan trọng là bạn phải bổ sung nó từ chế độ ăn uống và chất bổ sung.

Thiếu một loại vitamin này, lưu thông máu kém lại dễ viêm teo dạ dày, lưu ngay 4 thực phẩm lành mạnh chặn đứng hiểm họa sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B12 bảo vệ hệ thần kinh, giúp hình thành, phân chia hồng cầu và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Liều dùng hàng ngày cho mọi lứa tuổi

Lượng vitamin B12 được khuyến nghị hàng ngày tùy thuộc vào độ tuổi của một người:

  • Trẻ mới biết đi từ 1 đến 3 tuổi: 0,9 microgam (mcg) mỗi ngày
  • Trẻ em từ 4 đến 8 tuổi: 1,2 mcg mỗi ngày
  • Trẻ em từ 9 đến 13 tuổi: 1,8 mcg mỗi ngày
  • Người lớn và thanh thiếu niên: 2,4 mcg mỗi ngày
  • Trẻ sơ sinh cần 0,5 mcg mỗi ngày trong khi trẻ dưới 6 tháng chỉ cần 0,4 mcg mỗi ngày.
  • Phụ nữ mang thai cần 2,6 mcg mỗi ngày và những người đang cho con bú cần 2,8 mcg mỗi ngày.

Nguồn Vitamin B12 dành cho người ăn chay

1. Sữa

Thiếu một loại vitamin này, lưu thông máu kém lại dễ viêm teo dạ dày, lưu ngay 4 thực phẩm lành mạnh chặn đứng hiểm họa sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc sữa cung cấp cho bạn gần 20% lượng khuyến nghị hàng ngày. Chọn sữa ít chất béo hoặc tách béo để cắt giảm lượng calo mà không ảnh hưởng đến protein. Vitamin B12 trong sữa được cơ thể hấp thụ tốt hơn so với các chất bổ sung.

2. Sữa chua

Thiếu một loại vitamin này, lưu thông máu kém lại dễ viêm teo dạ dày, lưu ngay 4 thực phẩm lành mạnh chặn đứng hiểm họa sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sữa chua có khả năng hấp thụ Vitamin B12 cao nhất – từ 51% đến 79%. Vì vậy, đừng quên bổ sung một cốc sữa chua yêu thích trong bữa ăn hàng ngày của bạn.

3. Phô mai

Thiếu một loại vitamin này, lưu thông máu kém lại dễ viêm teo dạ dày, lưu ngay 4 thực phẩm lành mạnh chặn đứng hiểm họa sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc là nguồn cung cấp protein dồi dào cho người ăn chay, phô mai còn là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào cho người ăn chay. Phô mai Thụy Sĩ nguyên kem là loại giàu vitamin b12 nhất với 36% trong mỗi 30 gam.

4. Men dinh dưỡng

Men dinh dưỡng có 5 mcg Vitamin B12 mỗi muỗng, gấp đôi so với lượng khuyến nghị cho người lớn. Do đó, men dinh dưỡng tạo ra nguồn vitamin B12 tốt nhất cho người ăn chay. Bạn có thể rắc men dinh dưỡng vào bỏng ngô, cho vào trứng, trộn với súp, rắc lên món salad hoặc thêm vào mì ống.

Theo Times of India

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Hành tây, mặc dù là một trong những nguyên liệu cơ bản hơn trong tủ đựng thức ăn của chúng ta, nhưng rất giàu vitamin và có lợi cho sức khỏe.

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