Tàu hũ nước đường, món ăn vặt "quốc dân" vào những ngày nắng nóng, chị em bắt tay làm ngay!

Dinh dưỡng 12/09/2022 13:04

Tàu hủ nước đường tuy là món ăn vặt đơn giản nhưng lại hấp dẫn biết bao người bởi hương vị thanh ngọt, chút béo tự nhiên của đậu nành. Công thức dưới đây theo tôn chỉ giữ trọn hương vị thuần tự nhiên của các thành phần.

Nguyên liệu:

- 120gram đậu nành ngâm qua đêm

- 1.2l nước

- 1/2 muỗng cà phê đường nho

- 1 bó lá dứa

- 1 củ gừng

- 200gram đường thốt nốt

- 200ml nước

 

Cách chế biến:

- Xay đậu nành đã ngâm với nước lọc, rồi dùng túi vải để lọc bã đậu lấy nước (hoặc có thể mua sữa đậu nành đóng hộp để tiết kiệm thời gian cho công đoạn này).

 

Tàu hũ nước đường, món ăn vặt 'quốc dân' vào những ngày nắng nóng, chị em bắt tay làm ngay! - Ảnh 1

 

- Đun lửa nhỏ hỗn hợp sữa đã lọc trên bếp, khi hơi bốc lên thì cho vào một bó lá dứa để sữa thơm hơn, sau đó khuấy đều liên tục để sữa không bị cháy dưới đáy nồi, đến khi sữa sôi lăn tăn thì tắt bếp để nguội, vớt lá dứa ra.

- Cho đường nho vào nồi áp suất, thêm 2 muỗng canh nước lọc vào rồi nhấc nồi lên và xoay đều, lắc nhẹ nồi để đường nho tan hết trong nước, nghiêng nồi để nước đường nho áo đều lên cả thành nồi.

- Sữa đậu nành lúc này cũng nguội bớt còn khoảng 80 độ thì đổ vào nồi áp suất, đổ dứt khoát một lần hết sữa vào nồi để đường nho hoà vào sữa.

- Đóng nắp áp suất, khoá van, chọn chế độ ủ sữa chua, thời gian 1 tiếng.

 

Tàu hũ nước đường, món ăn vặt 'quốc dân' vào những ngày nắng nóng, chị em bắt tay làm ngay! - Ảnh 2

 

- Đun nước với đường thốt nốt, khi đường và nước đã hoà tan, thì cho gừng xắt sợi hoặc lát mỏng vào, đun thêm 3-5 phút thì tắt bếp.

 

Tàu hũ nước đường, món ăn vặt 'quốc dân' vào những ngày nắng nóng, chị em bắt tay làm ngay! - Ảnh 3

 

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn : Facebook Đan Vy

 

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