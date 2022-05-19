Sự khác biệt giữa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa là gì?

Về cơ bản có hai loại chất béo: chất béo lành mạnh và chất béo không lành mạnh. Chất béo lành mạnh được chia thành ba loại phụ bao gồm omega-3, chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Trong khi chất béo không lành mạnh bao gồm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại chất béo đều có tác hại hay tác dụng phụ, vì một số loại chất béo cũng có lợi cho sức khỏe của con người.

Và dưới đây là liệt kê những sự khác biệt giữa chúng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Mặc dù chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa nằm trong danh sách chất béo không lành mạnh, nhưng chúng được phân biệt khác biệt.

Chất béo bão hòa là gì?

Chất béo bão hòa là một dạng chất béo ăn kiêng ở trạng thái rắn ở nhiệt độ phòng. Tất cả các thực phẩm chứa chất béo đều chứa hỗn hợp các loại chất béo khác nhau. Chất béo bão hòa chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm động vật, nhưng một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật như dừa, dầu dừa và dầu cọ cũng chứa chất béo bão hòa. Các mặt hàng thực phẩm khác như thực phẩm chiên và thực phẩm đóng gói sẵn cũng chứa nhiều chất béo bão hòa.

Chất béo bão hòa được coi là không lành mạnh vì nó có xu hướng làm tăng lượng lipoprotein mật độ thấp (LDL), còn được gọi là cholesterol “xấu” trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch vành và đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Tuy nhiên, điều tốt nhất về chất béo bão hòa là đi cùng với việc tăng mức LDL, nó cũng làm tăng mức lipoprotein mật độ cao hoặc HDL hoặc mức cholesterol tốt.

Nếu mọi người thay thế hoàn toàn chất béo bão hòa bằng carbs tinh chế, mức cholesterol tốt cũng có thể giảm xuống và mức cholesterol toàn phần (kết hợp của LDL và HDL) trong cơ thể sẽ tăng lên. Do đó, tác động tổng thể tương tự như việc bạn ăn quá nhiều chất béo bão hòa.

Chất béo bão hòa chỉ không tốt cho sức khỏe khi tiêu thụ với số lượng cao hơn. Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ khuyến nghị, một người nên nhận ít hơn 10% calo mỗi ngày từ chất béo bão hòa.

Chất béo chuyển hóa là gì?

Chất béo chuyển hóa là một loại chất béo không lành mạnh được tạo ra đơn giản bằng quá trình hydro hóa, bao gồm việc đun nóng dầu thực vật lỏng thành chất béo rắn với sự có mặt của khí hydro và chất xúc tác.

Một số sản phẩm thịt như thịt bò, thịt cừu và các sản phẩm từ sữa có chứa một lượng nhỏ chất béo chuyển hóa một cách tự nhiên. Tuy nhiên, thực phẩm chế biến sẵn như bánh pizza đông lạnh, bánh rán, gà rán và bơ thực vật giàu chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe con người, vì chúng chỉ có xu hướng làm tăng mức cholesterol xấu trong cơ thể.

Các loại dầu được hydro hóa một phần như dầu thực vật rất tốt để chiên các loại thực phẩm nhanh vì chúng có thể đạt đến nhiệt độ nóng cao và có thể tồn tại trong quá trình đun nóng mà không bị hỏng.

Chất béo chuyển hóa không tốt cho tim và mạch máu và cùng với việc tăng mức cholesterol, nó có thể gây viêm và kháng insulin trong cơ thể, dẫn đến các tình trạng như béo phì và tiểu đường.

Các lựa chọn thay thế lành mạnh cho chất béo không lành mạnh

Dầu ô liu, dầu ngô và dầu hạt cải thay vì dầu dừa và dầu cọ.

Sữa tách béo thay vì sữa nguyên chất.

Các sản phẩm thịt ít chất béo như ức gà và thịt cừu xay thay vì thịt đỏ máu khi còn tươi. Thực phẩm nướng, hấp và luộc thay vì đồ chiên.

Các lựa chọn thay thế đường như đường thốt nốt và mật ong thay vì đường thông thường.

Kết luận

Bao gồm những thực phẩm có chứa chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa và một lượng nhỏ chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống của bạn và tránh các sản phẩm chất béo chuyển hóa như thực phẩm chiên và chế biến.