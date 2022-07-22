Sau khi mổ muốn lành vết thương nhanh chóng và không để lại sẹo, tham khảo các loại thực phẩm dưới đây!

Các sản phẩm chế biến từ sữa Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa cung cấp nguồn protein khá dồi dào, và đặc biệt tốt cho người bệnh sau phẫu thuật. Tuy nhiên, với một số người bệnh thì sử dụng sữa thường gây nên tình trạng táo bón hoặc một vài trường hợp có thể tăng bài tiết trong phổi. Vì vậy, nếu người bệnh bị ho mãn tính có thể tránh sử dụng các sản phẩm này trong một thời gian ngắn. Ảnh minh họa: Internet Còn với những người bệnh có thể sử dụng sữa và không gặp phải tình trạng nào kể trên thì nên sử dụng các loại sữa ít béo, như sữa tách kem, hoặc sữa chua hoặc phô mai ít béo...

Vitamin và khoáng chất Vitamin và khoáng chất đóng vai trò cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mỗi loại vitamin khác nhau có chức năng khác nhau, giúp phục hồi vết thương sau mổ: Vitamin A: Thường tìm thấy trong cà rốt, khoai lang, ớt chuông đỏ, các loại rau màu xanh,…giúp kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Thường tìm thấy trong cà rốt, khoai lang, ớt chuông đỏ, các loại rau màu xanh,…giúp kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vitamin C: Nguồn cung cấp vitamin C chủ yếu là kiwi, cam, cà chua,…giúp tạo ra collagen trong xương, cơ, sụn; tăng khả năng chữa lành vết thương sau mổ.

Nguồn cung cấp vitamin C chủ yếu là kiwi, cam, cà chua,…giúp tạo ra collagen trong xương, cơ, sụn; tăng khả năng chữa lành vết thương sau mổ. Vitamin D: Người bệnh có thể cung cấp vitamin D thông qua các sản phẩm sữa bổ sung, cá ngừ, cá hồi hoặc để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời 10 phút 2 lần/ tuần. Đây là dinh dưỡng cần thiết cho sự hình thành xương, giúp xương chắc khỏe.

Người bệnh có thể cung cấp vitamin D thông qua các sản phẩm sữa bổ sung, cá ngừ, cá hồi hoặc để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời 10 phút 2 lần/ tuần. Đây là dinh dưỡng cần thiết cho sự hình thành xương, giúp xương chắc khỏe. Canxi: Hàm lượng canxi từ sữa, các sản phẩm sữa hoặc rau xanh giúp tăng khả năng phục hồi mô mềm, hạn chế co cơ. Ảnh minh họa: Internet Kẽm, đồng: Các loại thực phẩm như hàu, cá, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, đậu, khoai tây, rau lá xanh đậm,…cung cấp hàm lượng kẽm, đồng cho cơ thể. Đồng thời, chúng cũng tăng sự hình thành collagen, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, tạo sự toàn vẹn xương khớp. Bổ sung đủ chất đường và nhiều chất xơ vào thực đơn Một trong những loại rau được truyền miệng về khả năng phục hồi vết thương sau mổ hiệu quả chính là rau ngót và mồng tơi. Combo này kết hợp với thịt heo bằm hoặc xay nhuyễn dường như là tiên dược với nhiều người bệnh khi vừa giúp mát gan, mát thận, nhuận trường lại là món ăn ngon miệng, dễ ăn. Thịt heo băm không quá dài để nhai nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng không khiến vết mổ bị lồi lõm thịt gây xấu vết mổ.

Các loại thực phẩm giàu protein Protein giúp thúc đẩy cơ thể làm lành vết thương, đặc biệt protein cũng khá quan trọng trong quá trình phẫu thuật. Bởi vì protein có tác dụng giúp sửa chữa các mô cơ thể bị hư hỏng, đồng thời hình thành kháng thể để chống lại nhiễm trùng. Hơn nữa, protein còn giúp tổng hợp collagen cần thiết cho quá trình phục hồi vết mổ. Khi cung cấp 120 đến 150 gam protein/ngày đối với người bệnh phục hồi sau mổ. Và khẩu phần bữa ăn nên được chia nhỏ thành nhiều bữa, có thể từ 5 đến 6 bữa. Protein nạc được tìm thấy ở các loại thịt như thịt gà, gày tây hay thịt heo hoặc các loại hải sản bao gồm cá. Tuy nhiên, thịt đỏ không được khuyến khích sử dụng cho người bệnh ở giai đoạn phục hồi vì trong thành phần thịt đỏ có chứa hàm lượng chất béo bão hoà cao và có thể gây ra tình trạng táo bón cho người bệnh. Bên cạnh nguồn protein từ động vật, thì người bệnh cũng có thể sử dụng protein nguồn gốc thực vật bao gồm các loại hạt, đậu bũ hoặc các thực phẩm chay đã được bổ sung protein. Ảnh minh họa: Internet Người bệnh ở giai đoạn phục hồi sử dụng sữa để cung cấp protein có thể sẽ gây ra triệu chứng táo bón, nên cần sử dụng ở mức độ vừa phải. Hơn nữa, có một số loại thực phẩm vừa giúp cung cấp hàm lượng protein cho cơ thể đồng thời còn giúp giảm đau và viêm sau phẫu thuật như: các loại cá bé gồm có cá hồi, cá ngừ, cá mòi, hoặc quả óc chó, hạnh nhân, đậu phộng, các loại hạt cải dầu, dầu oliu, dầu đậu nành, hoặc bột hạt lanh và dầu hạt lanh hoặc các sản phẩm từ đậu nành, hoặc hành, tỏi các loại rau lá xanh, hoặc các loại trái cây sẫm màu, hoặc nghệ gia vị phổ biến sử dụng cả trong nấu ăn và sử dụng viên bổ sung.

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