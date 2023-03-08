Phần hay bị bỏ đi này của quả trứng cực giàu canxi, tốt cho xương khớp, phụ nữ càng nên bổ sung để khỏe trong đẹp ngoài

Dinh dưỡng 08/03/2023 07:21

Trứng rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, đó là lý do tại sao chúng được coi là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống cân bằng.

Khi nói về trứng, chúng ta chỉ tập trung vào lòng trắng và lòng đỏ trứng mà không bao giờ quan tâm đến lớp vỏ cứng bên ngoài. Thường được gọi là vỏ trứng, chúng đều giàu chất dinh dưỡng và có thể giúp kiểm soát một số vấn đề sức khỏe.

Phần hay bị bỏ đi này của quả trứng cực giàu canxi, tốt cho xương khớp, phụ nữ càng nên bổ sung để khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng tìm hiểu thêm về lợi ích của vỏ trứng và những rủi ro liên quan đến nó nhé.

Vỏ bao gồm những gì?

Phần hay bị bỏ đi này của quả trứng cực giàu canxi, tốt cho xương khớp, phụ nữ càng nên bổ sung để khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu, lớp vỏ ngoài của trứng bao gồm canxi cacbonat, protein và các khoáng chất khác. Người ta phát hiện ra rằng mỗi vỏ chứa khoảng 40% canxi, với mỗi gam cung cấp 381–401 mg. Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia, nửa vỏ trứng có thể giúp đáp ứng nhu cầu canxi hàng ngày của một người trưởng thành. 

Tốt cho sức khỏe của xương

Lượng canxi cacbonat dồi dào có trong vỏ trứng giúp xây dựng và giữ xương an toàn. Ngoài ra, vỏ là một nguồn tuyệt vời của magiê, florua và các khoáng chất thiết yếu khác. 

Giảm nguy cơ loãng xương

Phần hay bị bỏ đi này của quả trứng cực giàu canxi, tốt cho xương khớp, phụ nữ càng nên bổ sung để khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một tình trạng sức khỏe làm suy yếu xương, loãng xương ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Một chế độ ăn thiếu canxi, do không đủ lượng theo thời gian, có thể dẫn đến tình trạng này, thường liên quan đến tuổi già.

Bạn có thể thực hiện các hành động cần thiết để ngăn ngừa loãng xương. Hàm lượng canxi phong phú có trong vỏ trứng không chỉ làm giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn giúp xương chắc khỏe và thêm mật độ.

Có lợi cho sức khỏe khớp

Bạn nên ăn màng trứng, nằm giữa vỏ và quả trứng thật, và chỉ có thể nhìn thấy khi bạn bóc một quả trứng luộc. Trong khi tiêu thụ vỏ trứng ở dạng bột, đừng loại bỏ màng vì nó đã được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe của khớp.

Cách ăn vỏ trứng

Phần hay bị bỏ đi này của quả trứng cực giàu canxi, tốt cho xương khớp, phụ nữ càng nên bổ sung để khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để tiêu thụ vỏ trứng là luộc trứng trước, đập vỡ vỏ trứng rồi nghiền thành bột trước khi ăn. Nó có thể được tiêu thụ với thức ăn, hoặc có thể tiêu thụ nó với nước trái cây hoặc nước. Nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi thêm nó vào chế độ ăn uống của bạn.

Rủi ro liên quan đến vỏ trứng

Phần hay bị bỏ đi này của quả trứng cực giàu canxi, tốt cho xương khớp, phụ nữ càng nên bổ sung để khỏe trong đẹp ngoài - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Về những rủi ro có liên quan, các chuyên gia cảm thấy rằng vỏ trứng nên luôn được tiêu thụ thành những mảnh nhỏ, vì những mảnh lớn hơn có thể làm tổn thương cổ họng và thực quản. Ngoài ra, có khả năng vỏ trứng có thể bị nhiễm vi khuẩn, chẳng hạn như Salmonella enteritidis. Do đó, nên luộc chín vỏ trứng trước khi ăn để tránh ngộ độc thực phẩm.

Theo Times of India

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