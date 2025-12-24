PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

TaBu là một trong những thương hiệu lựa chọn định hướng phát triển dựa trên nền tảng tri thức, ưu tiên nghiên cứu và hoàn thiện quy trình một cách bài bản. Trong hành trình đó, sự đồng hành của các cố vấn chuyên môn đã trở thành yếu tố cốt lõi, mà nổi bật là vai trò của PGS.TS Phạm Thị Lý - người góp phần định hướng khoa học và mang đến góc nhìn chuyên sâu cho các dòng sản phẩm của TaBu.

Chính vì vậy, sự đồng hành của các chuyên gia, cố vấn học thuật đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực sản phẩm tự nhiên. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về chuyên môn, mà còn là cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng, tính khách quan và tri thức khoa học.

PGS.TS Phạm Thị Lý là một trong những chuyên gia có nền tảng học thuật vững chắc trong lĩnh vực hóa sinh - y học, với nhiều năm gắn bó trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục. Bà sở hữu học vị Phó Giáo sư - Tiến sĩ, từng giữ các vị trí quan trọng như Chủ nhiệm Bộ môn Hóa - Hóa Sinh của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiện nay, bà là giảng viên cao cấp và giảng viên cơ hữu tại Đại học Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh công việc đào tạo, PGS.TS Phạm Thị Lý còn có kinh nghiệm nghiên cứu phong phú trong các lĩnh vực sinh học phân tử, hóa sinh và ứng dụng công nghệ sinh học. Bà chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ và cấp Thành phố, đồng thời tham gia phản biện khoa học, đánh giá chuyên môn trong các chương trình sáng tạo dành cho học sinh - sinh viên.

Những đóng góp bền bỉ của bà cho ngành y tế và giáo dục được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Công đoàn Thành phố Hải Phòng, cùng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Với nền tảng học thuật sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn và sự gắn bó lâu năm với lĩnh vực y học, PGS.TS Phạm Thị Lý giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng khoa học và giáo dục, đồng thời là nguồn tham vấn đáng tin cậy cho nhiều hoạt động chuyên môn mà bà tham gia.

Các nghiên cứu tiêu biểu và đóng góp học thuật

Trong nhiều năm hoạt động khoa học, PGS.TS Phạm Thị Lý đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao. Tiêu biểu nhất là các đề tài cấp Bộ và cấp Thành phố liên quan đến phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, bao gồm nghiên cứu về đột biến gen và các yếu tố nguy cơ ở nhóm nam giới trên 50 tuổi tại Hải Phòng. Những công trình này không chỉ có ý nghĩa trong y học cộng đồng mà còn thể hiện khả năng triển khai nghiên cứu bài bản và có chiều sâu.

Ngoài lĩnh vực y học, bà còn tham gia nhiều dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp không hóa chất, triển khai tại một số địa phương nhằm hướng đến mô hình sản xuất an toàn và thân thiện hơn với môi trường. Đây là minh chứng cho việc bà có góc nhìn mở, gắn kết khoa học với thực tiễn đời sống.

PGS.TS Phạm Thị Lý cũng thường xuyên được mời làm giám khảo tại các cuộc thi sáng tạo và khởi nghiệp của học sinh - sinh viên. Vai trò này cho thấy bà là người có uy tín trong cộng đồng khoa học và giáo dục, đồng thời tích cực hỗ trợ thế hệ trẻ tiếp cận tư duy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Nền tảng nghiên cứu đa lĩnh vực này giúp PGS.TS Phạm Thị Lý có góc nhìn khách quan, khoa học và thận trọng khi tham gia đội ngũ TaBu - đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quy trình, thành phần và định hướng phát triển sản phẩm.

Đồng hành cùng TaBu: Vai trò cố vấn khoa học trong phát triển sản phẩm

TaBu định hướng trở thành thương hiệu phát triển trên nền tảng tri thức, vì vậy sự hợp tác với các chuyên gia học thuật cao không phải là lựa chọn mang tính hình thức, mà là chiến lược quan trọng để xây dựng tính minh bạch và khoa học cho sản phẩm. Đây cũng là lý do thương hiệu tìm đến những chuyên gia như PGS.TS Phạm Thị Lý, người sở hữu nền tảng nghiên cứu vững vàng và kinh nghiệm triển khai thực tiễn phong phú.

Trong vai trò cố vấn khoa học, PGS.TS Phạm Thị Lý tham gia vào nhiều giai đoạn trọng yếu của quá trình phát triển sản phẩm tại TaBu. Một trong những trách nhiệm quan trọng của bà là phản biện khoa học cho từng công thức sản phẩm, giúp đánh giá tính hợp lý, nhất quán và phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên môn.

Bà cũng tư vấn về tính an toàn và sự phù hợp sinh học của từng nhóm thành phần, đặc biệt là sản phẩm mật ong TaBu và kết hợp mật ong probiotics với các nguyên liệu bản địa. Những góp ý này giúp thương hiệu tiếp cận quá trình nghiên cứu và phát triển theo hướng thận trọng, khoa học và có cơ sở lý luận rõ ràng.

Ngoài ra, PGS.TS Phạm Thị Lý còn đóng góp vào việc định hướng phát triển công nghệ cho các dòng sản phẩm liên quan đến lên men và ứng dụng dược liệu, đưa ra các gợi ý mang tính chiến lược trong việc cải tiến và chuẩn hóa quy trình.

Ở khía cạnh truyền thông, bà tham gia tư vấn các nội dung chia sẻ kiến thức cộng đồng, đảm bảo thông tin chính xác, trung tính và không vượt quá phạm vi pháp lý của ngành thực phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để TaBu duy trì tinh thần minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Kết luận

Sự đồng hành của PGS.TS Phạm Thị Lý giữ vai trò quan trọng trong việc định hình tư duy khoa học cho TaBu, từ quy trình nghiên cứu đến phương pháp đánh giá và phát triển sản phẩm. Với nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm nghiên cứu đa lĩnh vực, bà đóng góp những góc nhìn khách quan, giúp thương hiệu duy trì tiêu chuẩn minh bạch và phát triển bền vững.

TaBu xây dựng vị thế của bằng việc đặt tri thức, công nghệ và tư duy khoa học làm nền tảng cho từng quyết định. Đây chính là định hướng dài hạn mà thương hiệu theo đuổi trong hành trình đưa giá trị tự nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.

Người đọc có thể tìm hiểu thêm về định hướng, đội ngũ và triết lý của TaBu thông qua các kênh thông tin chính thức của thương hiệu, để có cái nhìn toàn diện hơn về mô hình phát triển dựa trên nghiên cứu mà TaBu đang kiên định theo đuổi.