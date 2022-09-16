Omega 3 - loại chất béo tốt với tác dụng tăng cường chức năng não bộ có mặt trong các loại cá nào ?

Cá thu là cá biển giàu axit béo omega-3. Một khẩu phần cá thu (85 gram) có thể cung cấp khoảng 0,59 g DHA và 0, 43 g EPA (DHA và EPA là hai loại chất béo quan trọng nằm trong nhóm omega-3). Ngoài omega-3, cá thu còn giàu B12, selen và một số khoáng chất khác tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Cá cơm là một loại cá béo nhỏ cung cấp một lượng đáng kể EPA và DHA omega-3. Loại cá này có hàm lượng thủy ngân thấp nên được đánh giá là một trong những lựa chọn lành mạnh và an toàn cho mọi người.

Cá trích

Cá trích là một loại cá có dầu cỡ trung bình. Thực phẩm thường hun khói, ngâm chua hoặc nấu chín. Cá trích hun khói là một món ăn sáng phổ biến ở các nước như Anh. Một khẩu phần 100 gram cá trích chứa gần như 100% DV (phần trăm giá trị dinh dưỡng hằng ngày) với selen và 779% DV cho vitamin B12. Hàm lượng omega-3 khoảng 2.150 mg EPA và DHA (kết hợp) trong 100 gram cá.

Ảnh minh họa: Internet

Cá chẽm

Cá chẽm là một loại hải sản được người Nhật sử dụng thường xuyên trong thực đơn hàng ngày. Một khẩu phần cá chẽm (85 gram) có thể cung cấp 0,47 g DHA và 0,18 g EPA. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều đạm và selen.

Cá rô phi

Cá giàu protein, ít chất béo, mức thủy ngân thấp nhất trong các loài cá nên phù hợp với trẻ em trên hai tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Trong 100 g cá có 26 g protein và chỉ chứa 2 g chất béo.

Cá mòi

Ảnh minh họa: Internet

Cá mòi thường được ăn như một món khai vị, món ăn nhẹ, thực phẩm bổ dưỡng. Thực phẩm chứa hầu hết chất dinh dưỡng mà cơ thể cần.

Một khẩu phần 100 gram cá mòi cung cấp hơn 370% DV vitamin B12, 24% vitamin D, 96% cho selen. Hàm lượng omega-3 khoảng 1.463 mg EPA và DHA (kết hợp) trên mỗi cốc (149 gram) cá mòi Đại Tây Dương đóng hộp hoặc 982 mg trong 100 gram cá.

Cá tuyết

Cá tuyết là loại cá ít béo, giàu đạm. 85 gram cá chẽm có thể cung cấp 0,2g omega-3. Đây là một con số khá thấp so với các loại cá khác. Tuy nhiên, 15ml dầu gan cá tuyết có thể cung cấp khoảng 2,6 g omega-3. Ngoài ra, cá tuyết còn chứa nhiều vitamin B, selen và phốt pho.