Nước ép cà chua cực nhiều công dụng "vàng", chị em nào muốn khỏe đẹp chớ nên bỏ qua

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt của bạn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy hàm lượng vitamin A cao của cà chua có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù mắt. Hơn nữa, cà chua có thể giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin.

Một số chất chống oxy hóa chẳng hạn như Lycopen và beta-carotene sẽ được dung nạp vào cơ thể khi bạn uống nước ép cà chua. Những chất chống oxy hóa này sẽ giúp cơ thể được bảo vệ trước những sự tấn công của các gốc tự do. Chất Beta-carotene giúp điều hòa lượng cholesterol trong máu và ngăn ngừa được tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lycopene có tác dụng rất tích cực trong việc bảo vệ các DNA và giúp giảm viêm hiệu quả.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Với hàm lượng chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cao, nước ép cà chua còn có tác dụng phòng chống ung thư. Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ một lượng cà chua và chế phẩm từ cà chua nhiều có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất lycopene từ cà chua giúp ức chế sự phát triển các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, thậm chí giết chết các tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, nước ép cà chua còn có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, phổi, vòm họng, cổ tử cung, trực tràng, thực quản, đại tràng, buồng trứng,... Đồng thời, một nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy các sản phẩm từ cà chua có tác dụng phòng chống ung thư da.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Cà chua từ lâu đã được biết đến với khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch. Loại trái này chứa chất chống oxy hóa mạnh như lycopene và beta-carotene, giúp giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như huyết áp cao, cholesterol cao và xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Một thống kê gồm 584 người cho thấy những người có chế độ ăn giàu cà chua và các sản phẩm từ cà chua giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nghiên cứu khác cũng cho thấy những người bổ sung 25mg lycopene từ các sản phẩm cà chua mỗi ngày giảm mức cholesterol xấu LDL xuống khoảng 10%. Bên cạnh đó, huyết áp của họ cũng giảm đáng kể.

Lợi ích cho da

Nước ép cà chua đối với làn da có rất nhiều lợi ích. Nó giúp loại bỏ sạm da, chống lại sự đổi màu của da, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông mở và điều chỉnh sự tiết chất nhờn ở da nhờn.

Thúc đẩy giấc ngủ ngon

Với nguồn vitamin C và lycopene dồi dào có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Vì vậy, nếu bạn khó ngủ, hãy bổ sung thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày của bạn bằng 1 bát súp hoặc sinh tố cà chua.

Lợi ích cho tóc

Các vitamin và sắt có trong nước ép cà chua giúp giữ gìn cũng như tăng thêm độ bóng cho mái tóc xỉn màu, hư tổn và thiếu sức sống. Nó cũng giúp loại bỏ da đầu ngứa cũng như gàu.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang có mong muốn giảm cân, nước ép cà chua cũng là một gợi ý rất tuyệt vời. Nhờ có chứa chất chống oxy hóa lycopene, loại nước ép này sẽ giúp bạn giảm mỡ, nhất là mỡ vùng bụng rất hiệu quả. Khi chăm chỉ tập luyện, kết hợp với sử dụng nước ép cà chua, cơ thể bạn có thể được kích thích quá trình trao đổi chất và từ đó, lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ được đốt cháy nhiều hơn, giúp bạn nhanh giảm cân hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, cà chua cũng có chứa nhiều chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu và đồng thời giảm cảm giác thèm ăn, rất phù hợp với những người đang trong kế hoạch giảm cân.