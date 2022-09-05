Những thực phẩm tuyệt đối không nên bảo quản trong tủ lạnh vì an toàn sức khỏe của gia đình mình

Bạn có tin hay không, có một số loại thực phẩm thậm chí có thể bị hỏng sau khi để trong tủ lạnh trong nhiều tháng. Để tránh những trường hợp như vậy, đây là danh sách các loại thực phẩm không cần cho vào tủ lạnh.

Xoài sống không nên được để trong tủ lạnh vì làm lạnh sẽ làm chậm quá trình chín. Nó cũng làm cho xoài cứng trong kết cấu. Trên thực tế, chỉ nên bảo quản xoài chín vì nó giúp giữ được độ cứng, ngọt và tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ dầu trong tủ lạnh có thể làm thay đổi kết cấu và thậm chí cả màu sắc của nó. Bảo quản dầu trong tủ lạnh khiến dầu bị vẩn đục và ảnh hưởng đến hương vị.

Gà nấu chín

Ảnh minh họa: Internet

Để gà nấu chín trong tủ lạnh trong hơn hai đến ba ngày sẽ hỏng. Không chỉ thay đổi hương vị mà việc bảo quản trong nhiệt độ lạnh sẽ làm hỏng kết cấu cũng như hương vị của món gà. Ăn thịt gà nấu chín và để lạnh có thể mở đường cho ngộ độc thực phẩm và một số vấn đề tiêu hóa khác.

Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có thời hạn sử dụng lâu dài và không bị hư khi để ở nhiệt độ phòng bình thường. Trong khi đó, bảo quản mật ong trong tủ lạnh sẽ khiến nó bị kết tinh và khó múc ra khỏi lọ.

Thảo mộc

Ảnh minh họa: Internet

Không nên cất các loại thảo mộc tươi như bạc hà và rau mùi trong tủ lạnh vì lá có xu hướng héo đi. Độ ẩm cao của các loại thảo mộc bay hơi khi để trong tủ lạnh khiến chúng bị hư hỏng và sũng nước. Cách tốt nhất để bảo quản chúng là giữ chúng trong túi giấy sau khi phân loại lá.

Theo Times of Inida