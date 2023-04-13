Vừa ngủ dậy bụng còn trống rỗng nếu vội uống nước mật ong hay nước chanh mật ong ngay sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, làm hại dạ dày, gây ra triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Do đó, mọi người nên uống một cốc nước ấm, ăn nhẹ thứ gì đó rồi mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay nước chanh mật ong.

Hơn nữa, mật ong chứa nhiều đường, có thể gây lượng đường trong máu tăng cao, nếu bệnh nhân tiểu đường, đường huyết cao sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

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Uống lúc đói

Nếu bạn uống nước mật ong ngay khi thức dậy, khi bụng đang đói… sẽ không thích hợp. Bởi khi bạn uống một cốc nước mật ong, lượng đường glucose có trong nước này sẽ khó được cơ thể hấp thụ.

Bắt đầu bữa sáng bằng một ly mật ong khiến thận phải làm việc nặng nề, dẫn đến chức năng bài tiết nước tiểu hay thải độc trong ngày của thận tương đối chậm chạp. Sự trao đổi chất cũng diễn ra kém hiệu quả.

Uống mật ong với nước sôi

Pha mật ong với nước đun sôi sẽ làm mất các chất dinh dưỡng có trong mật ong. Vốn dĩ mật ong rất giàu enzyme, vitamin và khoáng chất, nếu pha mật ong với nước sôi sẽ làm mất đi khá nhiều dinh dưỡng quý của mật ong. Do đó, tốt nhất bạn hãy pha mật ong với nước ấm khoảng 35 độ C.

Uống mật ong đã nổi bọt khí

Mật ong có hàm lượng đường khá cao. Với tính hút ẩm cao của đường, nếu bạn không bảo quản đúng cách, mật ong nguyên chất dần sẽ tích tụ thêm một lượng lớn nước, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm men phát triển.

Các vi khuẩn này sẽ làm mật ong bị biến chất, nếu ăn vào sẽ gây hại nguy hiểm cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng mật ong quá liều

Mật ong tuy rất bổ dưỡng nhưng bạn đừng dùng quá nhiều bởi nếu dùng quá liều sẽ khiến dư thừa lượng đường tự nhiên trong máu, khiến cơ thể bị nóng. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dùng từ 10 - 30g mật ong nguyên chất.