Những người tuyệt đối không được ăn gan heo, thèm đến cách mấy cũng đừng đụng đến kẻo 'ân hận mấy cũng muộn'

Dinh dưỡng 15/04/2023 05:05

Phụ nữ mang thai, người cao huyết áp, người bị bệnh gout,...là những đối tượng tuyệt đối không được ăn gan heo.

Người bệnh gout

Bệnh gout là một bệnh của rối loạn chuyển hóa đạm dẫn đến làm tăng acid uric trong máu. Hay còn gọi là bệnh do sự dư thừa đạm gây nên.

Do đó, khi bạn những thực phẩm gốc purin như phủ tạng động vật trong đó có gan heo  (cứ 100g gan heo cho 300mg purin) vì thế người mắc bệnh gout không nên ăn gan heo.

Những người tuyệt đối không được ăn gan heo, thèm đến cách mấy cũng đừng đụng đến kẻo 'ân hận mấy cũng muộn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai

Ăn quá nhiều gan heo sẽ làm tăng lượng vitamin A, có thể gây ra các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, buồn nôn và các vấn đề về da ở phụ nữ mang thai, đồng thời tác động không tốt đến thai nhi. Thai phụ chỉ nên thỉnh thoảng ăn gan heo để bổ sung chất sắt, nhưng cần đảm bảo chế biến thật an toàn để tránh lây nhiễm vi khuẩn độc hại, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi.

 

Người bị cao huyết áp

Bệnh thường do lượng cholesterol trong máu cao do đó chế độ ăn uống sinh hoạt cần phải lành mạnh. Tránh những thực phẩm chứa nhiều đạm và chất béo.

Vì vậy, người mắc bệnh huyết áp cao thường phải kiêng các món nội tạng động vật (gan, ruột non,tim, cật,…) và chất béo và đường.

Người mắc bệnh về gan

Tế bào gan không khỏe sẽ cản trở sự chuyển hóa chất độc và thức ăn trong khi gan heo rất giàu dinh dưỡng, hàm lượng chất béo cao sẽ khiến gan phải vất vả hơn trong việc chuyển hóa chất. Điều hoàn toàn không tốt cho gan 1 chút nào.

Những người tuyệt đối không được ăn gan heo, thèm đến cách mấy cũng đừng đụng đến kẻo 'ân hận mấy cũng muộn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc mỡ máu cao

Hàm lượng protein, chất béo trong gan heo là rất lớn do đó những người mắc mỡ máu cao nếu ăn gan heo sẽ làm nồng độ mỡ trong máu cao lên khiến bệnh nặng hơn.

Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da

Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da

Thịt viên củ sen mềm ngọt, giòn giòn vị củ sen lại thấm đều gia vị sốt nước tương đậm đà. Món ăn rất thích hợp để ăn cùng cơm trắng.

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