Những lưu ý khi chọn mua cà tím mà chị em nội trợ nào cũng nên biết

Dinh dưỡng 30/08/2022 10:23

Chọn mua cà tím dựa theo 4 mẹo này từ người nông dân, chắc chắn không bị 'lầm'.

Thử ấn nhẹ vào quả cà

Bạn chỉ cần ấn nhẹ vào phần vỏ của cà. Nếu trên vỏ cà để lại dấu ấn hằn sau khi ấn vào, nghĩa là quả đó đã chín và tươi. Còn những quả khi sờ vào thấy cứng, màu sắc chuyển từ tím hồng sang tím nhạt, tức là quả già, không nên mua.

Mức độ cong của quả cà tím

Khi chọn mua cà tím, bạn có thể dễ dàng nhận ra, có những quả thẳng đẹp, nhưng cũng có những quả trông giống như một quả dưa cong. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng như vậy là do điều kiện tác động của ngoại cảnh đến cà tím chứ không phải do quả bị lỗi hay gì cả. Trong điều kiện phát triển bình thường, cà tím sẽ có độ cong nhất định và độ cong của mỗi quả lại không giống nhau.

Những lưu ý khi chọn mua cà tím mà chị em nội trợ nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khuyên của những người nông dân có kinh nghiệm, bạn nên chọn mua những loại hơi cong một chút. Nếu bạn chọn phải quả cà tím quá thẳng và cân đối thì có thể có hai trường hợp xảy ra là chúng là những quả trồng trái vụ, hay có thể là do can thiệp thủ công, sử dụng các chất kích thích. 

Nhìn vào màu sắc

Ngoài ra khi mua cà tím chúng ta cũng có thể quan sát được màu sắc của cà tím, nhìn chung cà tím tươi vừa hái về có màu đậm hơn, thường là màu tím sẫm, nhìn rất bóng, sáng, có phản quang. Điều này cho thấy chúng rất tươi, đủ độ ẩm.

Nếu bề mặt của quả cà có sự khác biệt rõ ràng về màu sắc, xỉn màu và xuất hiện màu nâu thì có nghĩa là cà đã được bảo quản lâu, không nên mua loại cà này.

Nhìn vào cuống

Trên quả cà tím có một phần cuống cứng, tại chỗ nối với thịt quả chúng ta có thể quan sát thấy một phần màu trắng. Phần màu trắng càng lớn thì cà càng tươi và mềm, ăn có vị ngọt. Ngược lại phần lòng trắng nhỏ hoặc có màu tím chứng tỏ cà đã già, bên trong nhiều hạt, hương vị và kết cấu sẽ kém hơn nhiều, không nên mua.

Những lưu ý khi chọn mua cà tím mà chị em nội trợ nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe chọn mua cà tím

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