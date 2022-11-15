Những lưu ý cần biết khi ăn cá tốt nhất không nên mắc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe

Cá là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, nhất là Omega-3 có lợi cho não. Tuy nhiên, ăn cá cũng phải đúng cách thì phải phát huy được hết công dụng của chúng.

Không nên ăn cá sống Cá có thể nhiễm giun, sán do trong quá trình sinh trưởng ăn phải thức ăn ô nhiễm từ môi trường. Trứng sán phát triển trong cá thành các ấu trùng và ngự lâu dài trong nội tạng. Từ đó chúng có thể dễ dàng tấn công qua người, tồn tại trong nhiều năm cũng như phát triển lớn hơn nhiều gây ra tình trạng mệt mỏi, đau bụng nhiều, suy yếu sức khỏe, da vàng vọt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Không nên ăn cá sống vì những lý do cá có thể nhiễm giun sán kể trên, ngăn chặn tình trạng ký sinh trùng phát triển. Một số trường hợp nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ ung thư gan. Tránh ăn các món ăn tươi sống làm từ cá như sushi, gỏi… nếu chưa được chế biến kĩ lưỡng và được kiểm định chất lượng cá. Ảnh minh họa: Internet Không nên ăn mật cá



Theo nhiều bác sĩ Đông y, mật cá sau khi được điều chế thành thuốc thì có thể được sử dụng để làm thuốc để chữa bệnh, ví dụ như trị bệnh đau mắt, đỏ mắt, viêm họng, viêm loét ác tính...



Tuy nhiên, thực tế, điều này lại cực kì nguy hiểm. Ăn mật cá rất dễ gây ngộ độc và thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, đặc biệt là mật cá trắm, cá chép. trong mật cá thường có chất tetrodotoxin. Chất này được coi là có tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Do đó khi làm thực phẩm cần rửa thật sạch, nấu nướng ký, tốt nhất nên bỏ mật, lòng cá.

Ăn cá khi đang bị ho Đa số mọi người đều lầm tưởng, ăn cá khi ốm sẽ tốt, vì chúng lành mà lại bổ dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng, người ho lâu ngày và phải dùng thuốc điều trị không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng. Lý do vì cá có chứa nhiều histamine, khi được nạp vào cơ thể quá nhiều nó sẽ xâm nhập vào quá trình tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng dị ứng với histamine. Chưa kể, thuốc ho chứa chất ức chế monoamine nên người uống thuốc ho và ăn nhiều cá biển sẽ khiến bệnh nặng hơn. Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, khi đang điều trị bằng một số thuốc kháng sinh, hạ huyết áp, trị bệnh parkinson, chống trầm cảm, thuốc chống viêm… cũng không nên ăn cá vì chúng cũng chứa chất ức chế monoamine vừa hạn chế tác dụng của thuốc vừa khiến bạn lâu lành bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-luu-y-can-biet-khi-an-ca-tot-nhat-khong-nen-mac-de-tranh-anh-huong-den-suc-khoe-524593.html