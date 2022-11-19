Điều quan trọng khi ăn lẩu là phải chọn nguồn rau sạch, rửa cẩn thận trước khi ăn. Bạn nên chọn mua rau có nguồn gốc rõ ràng bởi trên thị trường có bán các loại rau được phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng... có hại cho sức khỏe .

Sau khi mua rau về cần nhặt sạch, rửa nhiều lần với nước sạch. Các loại rau như rau cần, bông cải càng nên cẩn thận.

Theo y học cổ truyền món rau kinh giới có tính cay nóng, tân tán còn thịt gà lại thuộc phong mộc, có tính can ôn, nếu ăn chung kinh giới với thịt gà thì hai loại thực phẩm tương khắc này có thể khiến bạn chóng mặt, ù tai thậm chí run rẩy toàn thân, ngứa ngáy khó chịu. Nếu muốn cho kinh giới vào ăn lẩu, hãy kết hợp với các loại thịt, hải sản khác không phải gà.

Nhưng riêng với món lẩu gà, bạn nên ăn cùng bắp chuối, rau đắng, rau muống, bông súng, nấm tươi, ngải cứu là hợp vị nhất. Tuy nhiên, rau ngải cứu khi đã bỏ chung vào nồi lẩu gà cũng không nên cho phụ nữ có thai ăn, bởi dễ gây sảy thai.

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Lẩu tôm, cua, sò, ốc không nên ăn kèm cà chua

Những món giàu Vitamin C rất kỵ với hải sản, trong khi đó cà chua lại chứa rất nhiều Vitamin C. Khi kết hợp với asen pentavenlent có trong tôm, cua, sò ốc… sẽ tạo thành Asen Trioxide. Nếu ăn nhiều, có thể bạn sẽ đối mặt với nguy cơ ngộ độc, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.

Giá đỗ không ăn cùng lẩu riêu cua bò

Giá đỗ cũng là loại rau ngon, giải nhiệt cho cơ thể vô cùng tốt. Món giá đỗ rất thông dụng trong các món xào, nấu canh và ăn sống. Giá đỗ lại nhanh chín nên để nhúng lẩu dường như là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng với lẩu riêu cua, bạn không nên dùng giá đỗ để nhúng kèm bởi nó tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc rất cao.

Lý do là do giá đỗ được nảy mầm trong nhiệt độ 30-35 độ C. Vì vậy trong giá đỗ có rất nhiều vi sinh vật, nếu không được rửa sạch đã ăn sống hoặc chỉ chần trong nước lẩu, sẽ rất dễ gây ách bụng, khó chịu.