Những cách giúp con cao chuẩn Thụy Điển, mẹ bỉm thông thái nên biết!

Theo Tổng cục Thống kê và Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2019-2020, chiều cao trung bình ở nam thanh niên Việt là 168,1cm, nữ là 156,2cm. Sau 20 năm, chiều cao trung bình của người Việt đã cao lên đáng kể, đứng thứ 153 trên tổng số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, so với các quốc gia khác trên thế giới đặc biệt là Thụy Điển - đất nước có chiều cao trung bình thuộc Top 2 thế giới (trung bình là 184,61cm), chiều cao của người Việt Nam còn “khiêm tốn” hơn rất nhiều. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện tầm vóc của người Việt, đặc biệt là ở thế hệ trẻ em. Mẹ có thể tham khảo chiều cao theo chuẩn WHO, dành cho trẻ em từ 1-6 tuổi theo bảng bên dưới.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Đỗ Quỳnh Nga (Thành viên Hội Đồng Y Khoa - Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển), có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của bé như: dinh dưỡng, gen di truyền, môi trường sống… Tuy nhiên, yếu tố gen di truyền chỉ tác động đến 23% sự phát triển chiều cao của trẻ, điều đó đồng nghĩa 77% còn lại phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng cân bằng, quá trình rèn luyện thể thao, môi trường sống (sinh hoạt, giấc ngủ,..). Trong đó, dinh dưỡng đúng và đủ, phù hợp với thể trạng đóng góp 32% khả năng thay đổi cục diện tầm vóc của trẻ.

Đối với trẻ em Việt Nam, 3 dưỡng chất cần thiết cho sự thúc đẩy phát triển chiều cao mà cơ thể không tự tổng hợp được chính là Canxi, Vitamin K2, Vitamin D3. Nếu Canxi giữ vai trò chính trong việc giúp xương chắc khỏe thì Vitamin K2 và D3 là 2 dưỡng chất quan trọng không kém hỗ trợ quá trình hấp thu, giúp canxi phát huy tối đa tác dụng. Đáng lo ngại, chế độ ăn của trẻ em Việt Nam chỉ đạt 60% nhu cầu canxi cơ thể cần mỗi ngày.

Bộ ba dưỡng chất vàng Canxi, Vitamin K2, Vitamin D3 giúp bé tăng chiều cao tối ưu

Nuvi Grow - Công thức dinh dưỡng tăng chiều cao từ Thụy Điển

Hiểu được đặc tính thể trạng trẻ em Việt Nam, những thiếu hụt về mặt dưỡng chất từ chế độ ăn hằng ngày trong khi dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phát triển chiều cao, Nuvi Grow mới với công thức Nuvi Power được nghiên cứu và phát triển bởi Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), chứa bộ ba dưỡng chất Canxi, Vitamin K2, D3 giúp tối ưu tiềm năng tăng trưởng chiều cao của trẻ. Nếu Canxi giữ vai trò chính trong việc giúp xương chắc khỏe, thì Vitamin D3 giúp cơ thể hấp thụ Canxi tốt hơn. Đặc biệt, Vitamin K2 có vai trò quan trọng hỗ trợ quá trình chuyển hóa, giúp canxi phát huy tối đa tác dụng để trẻ tăng trưởng chiều cao tốt hơn.

Bên cạnh 3 dưỡng chất vàng chủ chốt Canxi, Vitamin K2 và Vitamin D3, sản phẩm được bổ sung dưỡng chất đột phá 2’-FL HMO nhập khẩu 100% từ châu Âu tăng sức đề kháng để khỏe mạnh hơn, cùng hàm lượng DHA đáp ứng khuyến nghị FAO/WHO giúp phát triển trí não.

Nuvi Grow – Công thức dinh dưỡng tăng chiều cao từ Thụy Điển, chứa công thức Nuvi Power với bộ ba dưỡng chất Canxi - Vitamin K2 - Vitamin D3.

Ngoài việc bổ sung chế độ ăn uống đủ đầy dinh dưỡng và sữa Nuvi Grow, Bác sĩ Quỳnh Nga khuyên mẹ nên cho bé vận động thể dục thể thao, chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, bơi lội để phát triển tối ưu chiều cao. Hơn nữa, mẹ cần cho bé ngủ sớm, hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ và sinh hoạt trong môi trường không khí trong lành để con luôn phát triển chiều cao tối ưu nhất.

Bổ sung thêm Nuvi Grow mỗi ngày (gợi ý dùng 2 - 3 hộp/ngày) để phòng ngừa tình trạng thiếu hụt dưỡng chất cũng như tối ưu hóa khả năng phát triển chiều cao của trẻ.

Xem thêm những chia sẻ của Bác sĩ Nga về việc phát triển tối ưu chiều cao cho con trong giai đoạn vàng tại đây.