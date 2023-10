Nhóm người nào sau đây tốt nhất nên tránh xa khỏi bún?

Được biết 4 nhóm người này nếu ăn bún có thể gây ra một số căn bệnh nguy hiểm đến hệ tiêu hóa, nên hạn chế ăn hoặc tốt nhất là không nên ăn.

Không tốt cho trẻ nhỏ

Bún tuy là món dễ chế biến và cũng được nhiều trẻ nhỏ yêu thích tuy nhiên phụ huynh nên hạn chế cho bé ăn món này.

Bởi người sản xuất thường cho hóa chất vào trong quá trình chế biến bún để gia tăng lợi nhuận. Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ăn phải loại bún không đảm bảo chất lượng này sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện.

Vì vậy, phụ huynh không nên cho trẻ ăn bún quá sớm, hạn chế món này với trẻ hoặc tự làm bún tại nhà để đảm bảo an toàn cho bé.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị dạ dày, đại tràng

Bún là nhóm thức ăn không thích hợp với những người có bệnh ở đường tiêu hóa. Nguyên do là vì bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột nở ra. Trong thời gian này sẽ có quá trình lên men của tinh bột, vì thế khi ăn người bệnh dễ bị đầy hơi, chướng bụng khó tiêu, hại dạ dày. Do vậy, những người bị viêm dạ dày hoặc hội chứng dạ dày tá tràng nên hạn chế ăn.

Phụ nữ đang mang thai

Bún không phải là thực phẩm độc hại nhưng để để tạo độ giòn, dai, không bết dính cho bún, người làm bún thường cho thêm hàn the trong quá trình sản xuất. Do đó, ăn bún có hàn the tích lũy trong cơ thể gây ra ngộ độc tiêu hóa như nôn mửa, đau bụng tiêu chảy...

Hàn the cực kì nguy hiểm với thai nhi. Bởi hầu hết đều là loại hàn the công nghiệp, lẫn rất nhiều tạp chất độc hại có thể phá vỡ quá trình phát triển của em bé.

Người bị ốm, sốt

Người bị ốm cũng không được ăn bún. Bởi khi cơ thể đang yếu, ăn bún vào rất dễ bị lạnh bụng, khó tiêu và đi ngoài. Người bị ốm, sốt nên ăn những món ăn nhẹ như cháo đỗ xanh, cháo thịt, hoặc soup để giảm gánh nặng cho đường tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Chị em đi siêu thị nên chọn mua loại dầu ăn nào lành mạnh, tốt cho sức khỏe gia đình theo tiêu chí khuyên dùng của chuyên gia? Chị em thử kham khảo qua 5 loại dầu ăn phổ biến có mặt khắp các siêu thị, mà theo các chuyên gia nghiêu cứu những loại dầu ăn này có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-nguoi-nao-sau-day-tot-nhat-nen-tranh-xa-khoi-bun-516141.html