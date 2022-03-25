Người Nhật áp dụng quy tắc gì trong ăn uống để sống thọ, khỏe mạnh và không tăng cân

Dinh dưỡng 25/03/2022 18:35

Bạn có biết quy tắc "Ichiju Sansai" là cơ sở lên thực đơn ở Nhật Bản không? Có thể bạn đã nghe đâu đó cụm từ này nhưng lại không biết cách kết hợp các món ăn như thế nào. Trên thực tế, Ichiju Sansai có rất nhiều cách kết hợp để tạo ra một thực đơn cân bằng dinh dưỡng.

Quy tắc Ichiju Sansai là gì?

"Ichiju Sansai" đơn giản gọi là quy tắc 1 canh 3 rau gồm có cơm, canh, 1 món chính và 2 món phụ như rau và rong biển (món ăn kèm).

Người Nhật áp dụng quy tắc gì trong ăn uống để sống thọ, khỏe mạnh và không tăng cân - Ảnh 1

Ảnh: tournhatban.net

Quy tắc Ichiju Sansai trước đây được dùng trong các bữa ăn hàng ngày, khẩu phần ăn dành riêng cho mỗi người trong gia đình. Và trong khi phục vụ khách đến quán ăn, để thể hiện sự hiếu khách đối với khách hàng người ta còn chú ý đến quy tắc thứ hai “2 canh và 5 rau”.

Ichiju Sansai khá hấp dẫn vì bạn có thể ăn nhiều loại đồ ăn kèm trong một bữa ăn.

Tùy vào sự kết hợp của các món chính, súp và các món ăn phụ, bạn có thể cân bằng dinh dưỡng giữa các loại thực phẩm như ngũ cốc, rau, thịt và cá. Bằng cách kết hợp một món súp và ba loại rau trong bữa ăn bạn dễ dàng biết được các loại thực phẩm trong món phụ và tự cân bằng dinh dưỡng.

Tuy Ichiju Sansai là một khái niệm ẩm thực Nhật Bản nhưng nó cũng có thể áp dụng cho các món ăn phương Tây bằng cách sử dụng bánh mì làm thức ăn chính và súp.

Làm thế nào để lên thực đơn một món canh và ba món rau?

Điều quan trọng nhất khi lên thực đơn theo quy tắc Ichiju Sansai là phải kết hợp được món chính, món phụ, món rau chính và món canh.

Người Nhật áp dụng quy tắc gì trong ăn uống để sống thọ, khỏe mạnh và không tăng cân - Ảnh 2Ảnh: Delishkitchen

Chọn một món ăn chính có nhiều chất đạm, chẳng hạn như thịt, cá, trứng và các sản phẩm từ đậu nành. Vì món rau chính được xem như là một món ăn kèm nên chỉ cần một lượng vừa đủ là được. Bạn có thể ăn rau với thịt xào, cá nướng và các món ninh.

Điều quan trọng nữa là thực đơn nên tập trung vào các món ăn phụ như rau, rong biển, đậu,... Một bát nhỏ rau luộc, củ cải khô ninh nhừ và rong biển Hijiki ninh nhừ là đủ cho món phụ.

Ngoài ra để duy trì sự cân bằng dinh dưỡng bạn không nên để các món ăn chính và phụ ăn cùng lúc mà nên ăn từng món. Bằng cách tăng nhiều loại nguyên liệu, màu sắc, hương vị đậm đà hơn và khi ra thành phẩm sẽ trông ngon mắt hơn.

Nếu bạn thay đổi cách nấu cho từng món ăn bạn có thể thưởng thức được sự khác biệt về kết cấu và hương vị khi ăn. Nếu món chính là món nướng, hãy thử chế biến món phụ bằng nhiều cách khác nhau như luộc, ướp gia vị hoặc hấp. Ví dụ, sẽ dễ ăn hơn khi kết hợp món chiên khi ăn kèm với các món ngâm giấm.

Nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị của từng món ăn kèm, bạn sẽ có một bàn tiệc phong phú hơn. Nhớ cân bằng độ cay, chua, ngọt và lưu ý không để ba món cùng chấm nước tương.

Ứng dụng quy tắc Ichiju Sansai để có một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng hàng ngày

Để tạo một thực đơn cân bằng dinh dưỡng dựa trên quy tắc Ichiju Sansai chẳng hạn như thay đổi thành phần, hương vị và phương pháp nấu ăn của các món ăn chính và phụ. Chú trọng đến từng loại thực phẩm và màu sắc của thành phần sẽ giúp việc cân bằng dinh dưỡng dễ dàng hơn.

Người Nhật áp dụng quy tắc gì trong ăn uống để sống thọ, khỏe mạnh và không tăng cân - Ảnh 3

Rất khó để chuẩn bị một món súp và ba món rau cho mỗi bữa ăn trong ngày nên bạn nên thử chuẩn bị cho một bữa thôi nhỉ!

Theo Delishkitchen

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