Vitamin K là một chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo có hai dạng là phylloquinone và menaquinones. Trong khi loại thứ nhất đề cập đến một loại naphthoquinone prenyl hóa, được tổng hợp độc quyền bởi thực vật, tảo lục và một số loài vi khuẩn lam, thì loại thứ hai có thể được sản xuất bởi vi khuẩn trong cơ thể người.

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau cải thìa, rau bina, bắp cải và rau diếp là nguồn cung cấp vitamin K phong phú. Những loại rau này cũng chứa chất xơ, vitamin A, C, folate, magie và sắt, giúp duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể.

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Bông cải xanh là một trong những loại rau bổ dưỡng nhất và nếu nấu đúng cách có thể cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất. Một trong số đó là vitamin K. Người ta tin rằng một chén bông cải xanh nấu chín cung cấp hàm lượng 220 mcg vitamin K, cực kỳ cao và có lợi.

Súp lơ

Súp lơ trắng được biết đến với công dụng giảm cân. Nhưng nó cũng giàu chất xơ, choline, sulforaphane và quan trọng nhất là vitamin K. Được biết, một chén súp lơ sống chứa khoảng 15,5 microgam vitamin K và một chén súp lơ luộc chứa khoảng 17,1 microgam vitamin K.

Cải Brussel

Ảnh minh họa: Internet

Thuộc họ rau bắp cải, súp lơ và bông cải xanh, cải Brussel cũng rất giàu vitamin K và là nguồn cung cấp protein, chất xơ và vitamin C tuyệt vời. Ăn loại rau này cũng giúp bảo vệ chống lại ung thư dạ dày, phổi, thận, vú, bàng quang và tuyến tiền liệt.

Thực phẩm lên men

Một nguồn vitamin K tốt, cụ thể là menaquinones là thực phẩm lên men. Chúng bao gồm phô mai, dưa cải bắp, miso và natto, thực phẩm động vật, đặc biệt là thịt nội tạng và các sản phẩm từ sữa được chăn nuôi. Hơn nữa, lượng vitamin K2 (menaquinones) được cho là làm giảm nguy cơ vôi hóa mạch vành và bệnh tim mạch vành.

Theo Times of India