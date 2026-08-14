NEWCOOL hướng tới giải pháp thiết bị toàn diện cho ngành thực phẩm và đồ uống

Suốt 15 năm xây dựng và phát triển, NEWCOOL bắt đầu từ việc nhận diện một khoảng trống rõ rệt trên thị trường thiết bị điện lạnh dành cho ngành thực phẩm, khi phần lớn cơ sở kinh doanh phải tìm mua thiết bị từ nhiều nguồn khác nhau, thiếu sự đồng bộ về chất lượng lẫn dịch vụ hậu mãi. Từ đó, thương hiệu định hướng phát triển theo hướng cung cấp giải pháp trọn gói, giúp khách hàng không phải loay hoay tìm kiếm nhiều nhà cung cấp cho từng loại thiết bị riêng lẻ.

Qua từng giai đoạn phát triển, NEWCOOL dần mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời đầu tư vào hệ thống nhà xưởng sản xuất quy mô lớn để chủ động kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Song song đó, mạng lưới 17+ chi nhánh và dịch vụ bảo hành cũng được mở rộng trên toàn quốc trong suốt hành trình 15 năm qua, nhằm đảm bảo khách hàng ở nhiều tỉnh thành đều có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng khi cần thiết.

NEWCOOL với hành trình 15+ năm xây dựng thương hiệu

Hệ sinh thái thiết bị đáp ứng nhiều mô hình kinh doanh

NEWCOOL xây dựng cả một hệ sinh thái thiết bị điện lạnh, đủ sức đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng của từng mô hình kinh doanh trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Máy làm kem là dòng sản phẩm chủ lực, phục vụ các mô hình kinh doanh kem tươi, kem cuộn hay quán tráng miệng đang phát triển mạnh vài năm gần đây. Thiết bị đảm bảo độ mịn và độ đông đặc đồng đều, giúp thành phẩm giữ kết cấu chuẩn dù sản xuất số lượng lớn mỗi ngày.

Máy làm đá hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh đồ uống, quán cà phê hay nhà hàng cần nguồn đá sạch, ổn định để phục vụ liên tục trong giờ cao điểm. Với cơ sở đông khách, chủ động sản xuất đá tại chỗ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với nhập đá từ bên ngoài mỗi ngày.

Tủ đông và tủ mát là hai nhóm sản phẩm quen thuộc, phục vụ nhu cầu bảo quản đa dạng thực phẩm, từ thịt cá đông lạnh đến rau củ, đồ uống cần giữ mát. NEWCOOL phát triển nhiều phiên bản kích thước, công suất khác nhau, phù hợp cả cửa hàng nhỏ lẫn hệ thống siêu thị quy mô lớn.

Riêng bàn lạnh giải quyết bài toán tối ưu không gian bếp, tích hợp cả chức năng sơ chế và bảo quản trong cùng một thiết bị. Đây là dòng sản phẩm được nhiều nhà hàng, quán ăn ưu tiên khi thiết kế bếp mới, nhờ khả năng rút ngắn thời gian di chuyển lấy nguyên liệu trong giờ cao điểm.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng

Định hướng phát triển hướng đến giải pháp toàn diện

Trong giai đoạn tới, NEWCOOL xác định tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và cải tiến công nghệ làm lạnh, hướng đến các sản phẩm tiết kiệm điện năng hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định. Xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường cũng được thương hiệu xem là một trong những yếu tố quan trọng khi phát triển sản phẩm mới trong tương lai.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, NEWCOOL cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, rút ngắn thời gian phản hồi khi khách hàng gặp sự cố, đồng thời mở rộng thêm chi nhánh tại các khu vực chưa có mặt để phục vụ tốt hơn cho nhóm khách hàng ở tỉnh lẻ.

NEWCOOL hướng đến phát triển toàn diện cả sản phẩm lẫn dịch vụ

Cam kết chất lượng tạo dựng niềm tin

Toàn bộ sản phẩm của NEWCOOL đều sử dụng chất liệu inox đạt chuẩn an toàn thực phẩm, trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Mỗi lô nguyên liệu đầu vào được kiểm tra kỹ về thành phần hợp kim, độ dày và độ bền, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài dưới cường độ sử dụng cao của môi trường kinh doanh thực phẩm.

Cam kết chất lượng của NEWCOOL không chỉ dừng lại ở sản phẩm, mà còn thể hiện qua chính sách bảo hành rõ ràng, hệ thống chi nhánh trải rộng khắp cả nước giúp việc bảo trì, sửa chữa diễn ra nhanh chóng khi cần thiết. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu xây dựng được niềm tin với nhiều khách hàng trong ngành thực phẩm và đồ uống suốt thời gian qua.

Với những cơ sở kinh doanh đang tìm kiếm giải pháp thiết bị điện lạnh toàn diện, từ máy làm kem, máy làm đá đến tủ đông, tủ mát hay bàn lạnh, dienlanhnewcool.com là thương hiệu đáng để liên hệ tìm hiểu và nhận tư vấn cụ thể.

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