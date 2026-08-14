NEWCOOL hướng tới giải pháp thiết bị toàn diện cho ngành thực phẩm và đồ uống

Dinh dưỡng 14/08/2026 08:23

Trong ngành thực phẩm và đồ uống, chất lượng sản phẩm cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào những thiết bị vận hành phía sau, từ khâu bảo quản nguyên liệu đến chế biến thành phẩm. NEWCOOL, thương hiệu chuyên về thiết bị điện lạnh phục vụ ngành thực phẩm, đang từng bước khẳng định vị trí của mình bằng cách xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mô hình kinh doanh từ nhỏ đến lớn.

Hành trình xây dựng thương hiệu NEWCOOL 

Suốt 15 năm xây dựng và phát triển, NEWCOOL bắt đầu từ việc nhận diện một khoảng trống rõ rệt trên thị trường thiết bị điện lạnh dành cho ngành thực phẩm, khi phần lớn cơ sở kinh doanh phải tìm mua thiết bị từ nhiều nguồn khác nhau, thiếu sự đồng bộ về chất lượng lẫn dịch vụ hậu mãi. Từ đó, thương hiệu định hướng phát triển theo hướng cung cấp giải pháp trọn gói, giúp khách hàng không phải loay hoay tìm kiếm nhiều nhà cung cấp cho từng loại thiết bị riêng lẻ.

Qua từng giai đoạn phát triển, NEWCOOL dần mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời đầu tư vào hệ thống nhà xưởng sản xuất quy mô lớn để chủ động kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Song song đó, mạng lưới 17+ chi nhánh và dịch vụ bảo hành cũng được mở rộng trên toàn quốc trong suốt hành trình 15 năm qua, nhằm đảm bảo khách hàng ở nhiều tỉnh thành đều có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng khi cần thiết.

NEWCOOL với hành trình 15+ năm xây dựng thương hiệu

Hệ sinh thái thiết bị đáp ứng nhiều mô hình kinh doanh 

NEWCOOL xây dựng cả một hệ sinh thái thiết bị điện lạnh, đủ sức đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng của từng mô hình kinh doanh trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Máy làm kem là dòng sản phẩm chủ lực, phục vụ các mô hình kinh doanh kem tươi, kem cuộn hay quán tráng miệng đang phát triển mạnh vài năm gần đây. Thiết bị đảm bảo độ mịn và độ đông đặc đồng đều, giúp thành phẩm giữ kết cấu chuẩn dù sản xuất số lượng lớn mỗi ngày.

Máy làm đá hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh đồ uống, quán cà phê hay nhà hàng cần nguồn đá sạch, ổn định để phục vụ liên tục trong giờ cao điểm. Với cơ sở đông khách, chủ động sản xuất đá tại chỗ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với nhập đá từ bên ngoài mỗi ngày.

Tủ đông và tủ mát là hai nhóm sản phẩm quen thuộc, phục vụ nhu cầu bảo quản đa dạng thực phẩm, từ thịt cá đông lạnh đến rau củ, đồ uống cần giữ mát. NEWCOOL phát triển nhiều phiên bản kích thước, công suất khác nhau, phù hợp cả cửa hàng nhỏ lẫn hệ thống siêu thị quy mô lớn.

Riêng bàn lạnh giải quyết bài toán tối ưu không gian bếp, tích hợp cả chức năng sơ chế và bảo quản trong cùng một thiết bị. Đây là dòng sản phẩm được nhiều nhà hàng, quán ăn ưu tiên khi thiết kế bếp mới, nhờ khả năng rút ngắn thời gian di chuyển lấy nguyên liệu trong giờ cao điểm.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng 

Định hướng phát triển hướng đến giải pháp toàn diện 

Trong giai đoạn tới, NEWCOOL xác định tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và cải tiến công nghệ làm lạnh, hướng đến các sản phẩm tiết kiệm điện năng hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định. Xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường cũng được thương hiệu xem là một trong những yếu tố quan trọng khi phát triển sản phẩm mới trong tương lai.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, NEWCOOL cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, rút ngắn thời gian phản hồi khi khách hàng gặp sự cố, đồng thời mở rộng thêm chi nhánh tại các khu vực chưa có mặt để phục vụ tốt hơn cho nhóm khách hàng ở tỉnh lẻ.

NEWCOOL hướng đến phát triển toàn diện cả sản phẩm lẫn dịch vụ

Cam kết chất lượng tạo dựng niềm tin 

Toàn bộ sản phẩm của NEWCOOL đều sử dụng chất liệu inox đạt chuẩn an toàn thực phẩm, trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Mỗi lô nguyên liệu đầu vào được kiểm tra kỹ về thành phần hợp kim, độ dày và độ bền, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài dưới cường độ sử dụng cao của môi trường kinh doanh thực phẩm.

Cam kết chất lượng của NEWCOOL không chỉ dừng lại ở sản phẩm, mà còn thể hiện qua chính sách bảo hành rõ ràng, hệ thống chi nhánh trải rộng khắp cả nước giúp việc bảo trì, sửa chữa diễn ra nhanh chóng khi cần thiết. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu xây dựng được niềm tin với nhiều khách hàng trong ngành thực phẩm và đồ uống suốt thời gian qua.

Với những cơ sở kinh doanh đang tìm kiếm giải pháp thiết bị điện lạnh toàn diện, từ máy làm kem, máy làm đá đến tủ đông, tủ mát hay bàn lạnh, dienlanhnewcool.com là thương hiệu đáng để liên hệ tìm hiểu và nhận tư vấn cụ thể.

Chi tiết liên hệ:

  • Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Tân Thái Sơn

  • Website: https://dienlanhnewcool.com/

  • Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com

Uống mật ong đã lâu nhưng bạn đã biết uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất chưa?

Uống mật ong đã lâu nhưng bạn đã biết uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất chưa?

Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giàu dưỡng chất tự nhiên, mật ong không chỉ giúp cải thiện hệ miễn dịch mà còn làm đẹp da hiệu quả. Tuy nhiên, uống mật ong lúc nào tốt nhất để cơ thể hấp thụ tối đa lại là điều không phải ai cũng rõ.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 20 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 20 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 20 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 20 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn