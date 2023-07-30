Ốc là một món ăn phổ biến ở Việt Nam. Không chỉ đa dạng về chủng loại, ốc còn được chế biến theo nhiều cách như rang muối, xào dừa, xào bơ cay, xào sả ớt... Bên cạnh việc là một món ăn ngon, ốc còn chứa nhiều loại dưỡng chất tốt cho cơ thể như đạm, canxi, vitamin như B2, PP, A… và nhiều khoáng chất.

Một chế độ ăn nhiều đạm dễ làm sản sinh axit uric, gây ra các cơn đau khớp dữ dội. Khi tình trạng này kéo dài có thể làm tích tụ và lắng đọng các tinh thể muối urat ở ổ khớp, gây nhức buốt cho người bệnh.

Ốc là nguồn cung cấp nhiều chất đạm và canxi. Do đó, đối với những người bị bệnh gout, không nên sử dụng ốc trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên ăn ốc bởi đây là thực phẩm có tính hàn, ăn vào có thể gây đau bụng. Bên cạnh đó, với đặc tính là sống trong môi trường ao hồ chứa nhiều vật ký sinh là các loại giun sán nên nếu ốc không được sơ chế cũng như chế biến đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ.

Người đang bị dị ứng

Đối với những người hay bị dị ứng, nếu muốn ăn cua, ốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ trong việc ăn loại thực phẩm này hoặc nên sử dụng một lượng nhỏ để quan sát dấu hiệu của cơ thể, nếu thấy ăn sau vài phút hoặc vài giờ xuất hiện mề đay, ngứa, nôn nao… thì nên ngưng việc ăn ốc và đến bệnh viện để điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tiểu đường, thận, huyết áp cao

Ốc có chứa nhiều natri, mà đây là chất ''cấm'' với những người bị bệnh tiểu đường, bệnh thận, huyết áp cao. Những người này khi ăn những thực phẩm có hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh thêm nặng.