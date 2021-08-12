Nếu dị ứng và không tiêu hóa được sữa động vật, đây là 5 loại sữa có nguồn gốc từ thực vật bạn nên bổ sung

Dinh dưỡng 12/08/2021 05:20

Trên kệ hàng tại các siêu thị hiện nay đầy ắp các sản phẩm thay thế sữa bò như sữa đậu nành, sữa yến mạch, sữa gạo, sữa hạnh nhân, sữa dừa và nhiều sản phẩm khác. Vậy những sản phẩm thay thế này có tốt không? Và liệu chúng có bổ dưỡng như các loại sữa bò truyền thống?

Sữa có nguồn gốc từ thực vật bổ dưỡng như thế nào?

Sự đa dạng về các mặt hàng thay thế “sữa bò” chứng tỏ nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Những loại “sữa làm từ thực vật” này dành cho những người dị ứng và không tiêu hóa được “sữa động vật”, hay cho những ai muốn dùng sữa thực vật nhằm bảo vệ môi trường hoặc những lý do chuẩn mực cá nhân.

Sữa bò vốn được biết là nguồn cung cấp canxi giúp xương chắc khỏe, bên cạnh đó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như protein, vitamin A và B12, riboflavin, kali, phốt pho, magiê và kẽm.

Nếu dị ứng và không tiêu hóa được sữa động vật, đây là 5 loại sữa có nguồn gốc từ thực vật bạn nên bổ sung - Ảnh 1

Thành phần chính trong hầu hết các loại sữa thực vật được chế biến và pha loãng với nước. Các thành phần khác cũng được thêm vào nhằm cải thiện màu sắc, hương vị và tính chất. Đôi khi người ta cũng bổ sung thêm canxi vào các loại sữa thực vật. Mặc dù chúng có thể là một lựa chọn phù hợp cho những người có chế độ ăn low-carb (ít đường, tinh bột), ít năng lượng do sợ tăng cân, nhưng chúng thường ít dinh dưỡng hơn so với sữa bò hoặc sữa đậu nành.

Bổ sung đủ canxi và vitamin D là rất quan trọng để có xương chắc khỏe. Nếu bạn không uống sữa bò hoặc sữa đậu nành, hãy đảm bảo mình đang sử dụng các loại thực phẩm khác có hàm lượng canxi và protein tương đương.

5 loại sữa thực vật đã được kiểm tra

Sữa gạo

Dễ tiêu hóa nhưng chỉ chứa một lượng nhỏ protein. Nó có chỉ số đường huyết (GI) cao từ 79-92 và có hàm lượng carbs cao hơn các loại sữa thực vật khác.

Sữa yến mạch

Hơi đặc hơn hầu hết các loại sữa thực vật khác và hữu dụng trong nấu nướng, vì nó không bị phân hủy khi gặp nhiệt độ cao. Ít protein, với GI trung bình (69).

Hạnh nhân và các loại hạt 'sữa' khác

Chứa một tỷ lệ rất nhỏ các loại hạt và chủ yếu là nước. Ít calo, thường là ít protein, carbs và chất béo. Một số nhãn hiệu sữa hạnh nhân hiện đang tăng cường hàm lượng protein của họ bằng cách bổ sung các protein thực vật khác như gạo và protein đậu. Sữa hạt Macadamia thường có hàm lượng carb và chất béo cao hơn một chút so với sữa hạnh nhân.

Nếu dị ứng và không tiêu hóa được sữa động vật, đây là 5 loại sữa có nguồn gốc từ thực vật bạn nên bổ sung - Ảnh 2
 

Sữa dừa

Nước cốt dừa tự nhiên có lượng chất béo bão hòa cao gấp ba lần sữa bò và không có gì ngạc nhiên khi có hương vị dừa đậm đà.

Sữa bột protein thực vật

Sản phẩm mới nhất trên thị trường đã được chế biến để có hàm lượng protein và canxi như sữa sữa bò.

Sữa đậu nành

Một lựa chọn giàu chất dinh dưỡng, ít chất béo gần giống với sữa bò về protein và carbs. Nó cũng có GI thấp (16–45). Hầu hết, nhưng không phải tất cả, đều được bổ sung canxi.

Những lưu ý khi mua các sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc thực vật

Với rất nhiều nhãn hiệu và chủng loại để lựa chọn, hãy luôn đọc thành phần dinh dưỡng trên bao bì.

Thành phần

Kiểm tra thành phần để biết chính xác sữa của bạn được làm từ gì. Như với hầu hết các loại thực phẩm đóng gói, càng ít thành phần được liệt kê càng tốt!

Chất béo

Kiểm tra danh sách thành phần để xem liệu chất béo đã được thêm vào hay chưa. Trái với suy nghĩ thông thường, các loại ít chất béo không được chế biến thêm mà chỉ không bao gồm các loại dầu bổ sung.

Không đường

Những sản phẩm không được hoặc ít ngọt thường sẽ xuất hiện thông tin ở mặt trước của bao bì.

Canxi

Kiểm tra thành phần dinh dưỡng để chọn các sản phẩm có 120mg canxi trên 100g. Nếu không có canxi nào được bổ sung, thường sẽ không có thông tin được ghi trên nhãn.

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