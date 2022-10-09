Tỏi sở hữu đặc tính chống đông tự nhiên và được coi là tốt nhất để điều trị các vấn đề về lưu thông tốt hơn. Chính vì vậy, nếu như ban đang gặp rắc rối về sức khỏe và phải sử dụng các loại thuốc chống đông máu, bạn không nên ăn tỏi vì nó có thể dẫn đến chảy máu nhiều hơn ảnh hưởng tới bệnh tình của bạn.

Ngoài ra, nếu như bạn đang bị bệnh và uống các loại thuốc theo toa thì trước khi ăn uống gì bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi định ăn tỏi hàng ngày.

Khi bị tiêu chảy, vi khuẩn sẽ có cơ hội xâm nhập dễ dàng vào đường ruột. Do vậy, việc ăn quá nhiều tỏi sẽ có thể làm tổn thương niêm mạc đường ruột, khiến quá trình tiêu hóa và phân giải các chất bị tắc nghẽn. Vì vậy, tỏi sẽ khiến bạn càng đau bụng và đi vệ sinh nhiều hơn.

Những người hay bị đầy hơi cũng không nên ăn quá nhiều tỏi, bởi tỏi chứa các chất fructan - một chất có thể khiến tình trạng đầy hơi trở nên tệ hơn.

Loét dạ dày

Ăn tỏi lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không ăn kèm các loại thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến loét dạ dày. Bởi chất allicin dễ khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác, dẫn đến nóng trong dạ dày.

Phản ứng với thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS... người bệnh không nên ăn tỏi, vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe.

Gây ngộ độc. Tỏi cất giữ quá lâu trong tủ lạnh, mọc mầm... thường không tốt cho sức khỏe và rất dễ ngộ độc nếu vẫn ăn. Khi bị ngộ độc tỏi, dấu hiệu dễ nhận thấy là khó chịu trong dạ dày, nặng hơn thì có thể dẫn tới tử vong.

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Gan bị nóng, tổn thương gan

Tỏi lại có tác dụng kích thích, làm tăng nhiệt trong cơ thể nên nếu bị bệnh gan mà vẫn ăn tỏi hàng ngày thì càng làm cho gan bị nóng. Mặc dù được cho là tốt cho đường tiêu hóa nhưng một khi đã bị tiêu chảy mà ăn nhiều tỏi thì sẽ làm cho đường ruột bị xung huyết, bệnh càng nặng thêm.

Tiêu thụ quá nhiều tỏi có thể làm tổn thương gan, một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể.

Một nghiên cứu lưu ý ở Ấn Độ đã đề cập rằng nếu tỏi được tiêu thụ với số lượng lớn, nó có thể dẫn đến độc tính của gan vì tỏi chứa allicin, một hợp chất mà khi hàm lượng lớn thể làm tổn thương gan.