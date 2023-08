Lợi ích sức khỏe của sữa chua

Dưới đây là mười lợi ích sức khỏe hàng đầu mà bạn nhận được từ sữa chua.

1. Quản lý cân nặng

Sữa chua là một nguồn giàu protein và cải thiện sự trao đổi chất của bạn. Ngoài ra, nó giúp đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày. Các protein làm cho bạn cảm thấy no và giữ cho bạn no trong một thời gian dài. Do đó, nó cho phép bạn hạn chế lượng calo nạp vào và do đó, tăng cường quá trình giảm cân.

Theo nghiên cứu, tiêu thụ sữa chua có thể giúp duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) khỏe mạnh và ngăn ngừa tăng cân. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ giảm mỡ trong cơ thể vì nó cải thiện quá trình trao đổi chất và giúp bạn cảm thấy no lâu. Do đó, mọi người đều có thể tiêu thụ nó để kiểm soát cân nặng của mình.

2. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Có nhiều lý do tại sao sức khỏe đường ruột của bạn lại quan trọng. Nó hỗ trợ trong việc sử dụng các chất dinh dưỡng thu được từ chế độ ăn uống của cơ thể bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không kiểm soát được sức khỏe tiêu hóa của mình, bạn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi và khó tiêu.

Một số loại sữa chua có chứa men vi sinh. Những chế phẩm sinh học này giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa bằng cách ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, tiêu chảy và táo bón. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng trộn sữa chua với trái cây sẽ tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng của trái cây và sữa chua.

3. Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh tạo ra đủ tế bào bạch cầu, các hóa chất khác và protein để tấn công các chất lạ. Sữa chua là một nguồn vitamin và protein tuyệt vời. Ngoài ra, nó có chứa lactobacillus. Do đó, sữa chua giúp cơ thể bạn chống lại các vi sinh vật gây bệnh và cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn.

Theo nghiên cứu, nếu bạn muốn tăng cường khả năng miễn dịch, bạn nên ăn sữa chua ít béo hoặc không béo. Hơn nữa, nó không nên có thêm chất béo bão hòa.

4. Sữa chua chống loãng xương

Loãng xương là một tình trạng mãn tính làm giảm sức mạnh của xương và tăng nguy cơ gãy xương. Đó là một vấn đề sức khỏe phổ biến xảy ra chủ yếu ở người lớn tuổi. Các triệu chứng là đau lưng, giảm chiều cao và tư thế khom lưng.

Canxi trong sữa chua giúp cải thiện sức khỏe của xương. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, củng cố và duy trì cấu trúc xương. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng tiêu thụ sữa chua sẽ cải thiện sức khỏe của xương và giảm các triệu chứng loãng xương. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy rằng lượng sữa chua ở phụ nữ giúp giảm 39% nguy cơ loãng xương.

5. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sữa chua đặc biệt thích hợp cho sức khỏe tim mạch. Nó làm tăng huyết áp và mức cholesterol. Nó chứa chất béo bão hòa với một lượng nhỏ axit béo không bão hòa đơn. Hơn nữa, nó thúc đẩy việc quản lý cân nặng lành mạnh, rất hữu ích cho sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu gần đây chứng minh rằng những người cao huyết áp tiêu thụ hai phần sữa chua sẽ ít mắc các bệnh tim mạch hơn.

6. Giảm nguy cơ ung thư

Sữa chua có đặc tính chống ung thư, ức chế sự phát triển của ung thư. Đó là sự thật trong trường hợp ung thư ruột kết, bàng quang và vú. Nó cũng điều trị ung thư phổi với sự trợ giúp của các chất chuyển hóa do vi khuẩn tạo ra giúp ức chế viêm trong phổi.

Theo nghiên cứu, tiêu thụ sữa chua có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi ở những người có các yếu tố nguy cơ đã biết và ở những người chưa bao giờ hút thuốc. Ngoài ra, các phát hiện cũng cho thấy vai trò bảo vệ tiềm năng của prebiotic và men vi sinh chống lại quá trình sinh ung thư phổi. Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng ăn chất xơ làm giảm 17% nguy cơ phát triển ung thư phổi.

7. Sữa chua làm giảm trầm cảm

Theo một nghiên cứu, sữa chua có chứa Lactobacillus, một loại vi khuẩn có lợi cho sức khỏe. Những vi khuẩn này thay đổi đặc tính của quần xã sinh vật trong cơ thể. Chúng cũng giúp giảm bớt lo lắng và căng thẳng bằng cách giảm hoạt động của thùy đảo. Thùy đảo là vùng não chịu trách nhiệm về cảm xúc của bạn.

Tập thể dục và tiêu thụ sữa chua cùng nhau làm tăng mức serotonin trong cơ thể bạn. Nó giúp giảm bớt trầm cảm. Một hỗn hợp sữa chua và thực phẩm lên men cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe của bạn.

8. Phục hồi sau tập luyện nhanh hơn

Trong số tất cả các loại sữa chua hiện có, sữa chua Hy Lạp là loại tốt nhất để phục hồi sau tập luyện nhanh hơn. Nó là một bữa ăn nhẹ sau khi tập luyện tuyệt vời vì tỷ lệ hoàn hảo giữa protein và carbohydrate.

Ăn một bát sữa chua Hy Lạp trong vòng 60 phút sau khi tập thể dục để lấy lại sức. Nó hoạt động bằng cách giải phóng axit amin để giúp sửa chữa cơ bắp.

