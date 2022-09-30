Mỗi ngày 1 ly trà xanh muôn vàng lợi ích cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 30/09/2022 05:10

Trà xanh là loại thức uống quen thuộc của nhiều người và cũng có vô vàng lợi ích như giảm căng thẳng, chống oxi hoá, giúp tỉnh táo...Nhưng hãy chú ý lượng trà xanh nạp vào cơ thể để tránh những tác dụng không mong muốn.

Cơ chế hoạt động của trà xanh là gì?

Trà xanh không được lên men và được sản xuất bằng cách hấp lá tươi ở nhiệt độ cao. Quá trình này có thể duy trì các phân tử quan trọng được gọi là polyphenol.

Polyphenol có thể ngăn ngừa chứng viêm và sưng, bảo vệ sụn và giảm thoái hóa khớp. Chất này có khả năng chống lại nhiễm trùng virus gây ra ở người (HPV) và giảm sự phát triển của các tế bào bất thường trong cổ tử cung.

Trà xanh có chứa từ 2% đến 4% caffein, ảnh hưởng đến việc tư duy và sự tỉnh táo, tăng lượng nước tiểu và có thể cải thiện chức năng của các tế bào tiếp nhận thông tin não quan trọng trong bệnh Parkinson. Caffeine kích thích hệ thống thần kinh, tim và cơ bằng cách tăng cường giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Chất chống oxy hoá và các chất khác trong trà xanh có thể giúp bảo vệ tim và mạch máu.

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Trà xanh có khả năng chống lại nhiễm trùng virus gây ra ở người (HPV) và giảm sự phát triển của các tế bào bất thường trong cổ tử cung.

 Ảnh minh họa: Internet

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Trong lá trà xanh có chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các tác nhân gây ung thư. Thành phần chống oxy hóa trong trà xanh hiệu lực hơn nhiều so với vitamin C và vitamin E, có thể giúp bảo vệ các tế bào không bị phá hủy bởi bệnh ung thư.

2. Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể cải thiện một số yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim và đột quỵ, bao gồm cải thiện mức cholesterol toàn phần và mức cholesterol LDL (xấu).

Trà xanh cũng làm tăng khả năng chống oxy hóa của máu, giúp bảo vệ các phần tử LDL khỏi quá trình oxy hóa, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tim.

4. Giảm thâm quầng ở mắt

Trà xanh có tác dụng rất lớn trong việc giảm sưng, thâm quầng mắt thông qua việc làm giảm sự giãn nở của các mạch máu dưới mắt.

5. Trà xanh giúp tăng cường đốt cháy chất béo

Theo nghiên cứu, trà xanh có thể tăng cường đốt cháy chất béo và thúc đẩy trao đổi chất. Caffeine cũng có thể cải thiện hiệu suất thể chất bằng cách huy động các axit béo từ mô mỡ để sử dụng làm năng lượng.

Việc trà xanh có thể thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất trong thời gian ngắn, điều đó có ý nghĩa là nó có thể giúp bạn giảm cân.

6. Ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu cho thấy trà xanh cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu. Kế hoạch ăn kiêng giảm cân tốt nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường là có thể uống một tách trà xanh sau bữa ăn.

Những lưu ý khi sử dụng trà xanh

  • Không nên uống trà xanh ngay sau khi ăn
  • Không uống trà xanh quá nóng
  • Không thêm mật ong vào trà xanh nóng
  • Không uống thuốc cùng trà xanh
  • Không có nhiều hơn hai tách trà xanh mỗi ngày.
  • Không uống trà xanh trước lúc ngủ
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