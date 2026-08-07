Mẹ Việt chọn gì cho trẻ sau 2 tuổi ăn ngon, tiêu hóa khỏe?

Dinh dưỡng 07/08/2026 16:44

Giai đoạn sau 2 tuổi, hệ tiêu hóa của con dễ "đình công" khi bắt đầu làm quen với chế độ ăn đa dạng. Nhằm giúp trẻ vượt qua giai đoạn này, nhiều mẹ Việt đang ưu tiên xu hướng sử dụng các công thức dinh dưỡng nhập khẩu, êm dịu cho đường ruột.

Dấu hiệu nhận biết trẻ hấp thu tốt nguồn dinh dưỡng

Bước qua tuổi lên 2, nhu cầu năng lượng của trẻ tăng mạnh khi đi mẫu giáo, nhưng hệ tiêu hóa non nớt vẫn dễ bị quá tải. Theo chuyên gia nhi khoa, dấu hiệu trẻ hấp thu tốt thể hiện rõ qua việc: chiều cao, cân nặng bám sát biểu đồ WHO; trẻ lanh lợi, ngủ sâu giấc; đi ngoài đều đặn (phân mềm, không chướng bụng).

Ngược lại, nếu trẻ chững cân hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, phụ huynh cần đưa con thăm khám chuyên khoa thay vì tự ý đổi sữa hay thay đổi thực đơn đột ngột. Một hệ tiêu hóa khỏe, hấp thu trọn vẹn dưỡng chất chính là nền tảng để trẻ phát triển ổn định.

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Trẻ tiêu hóa tốt, hấp thu trọn vẹn dưỡng chất sẽ duy trì được năng lượng tích cực và phát triển thể chất ổn định.

Giải mã sức hút của dinh dưỡng chuẩn Pháp

Các sản phẩm dinh dưỡng từ Pháp luôn được người tiêu dùng Việt ưu tiên cho trẻ trên 2 tuổi nhờ quy trình kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu (EU). Điển hình trong phân khúc này là Alphagen – dòng sản phẩm nhập khẩu nguyên lon từ nhà máy Nutribio (Pháp).

Điểm nhấn của Alphagen nằm ở hệ Synbiotic, kết hợp lợi khuẩn Bifidobacterium lactis cùng chất xơ hòa tan GOS và FOS. Về mặt khoa học, GOS và FOS đóng vai trò "thức ăn" giúp lợi khuẩn sinh sôi, củng cố hàng rào bảo vệ ruột và hỗ trợ miễn dịch. Sự kết hợp này cũng giúp làm mềm phân, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ thường xuyên gặp tình trạng táo bón.

Mẹ Việt chọn gì cho trẻ sau 2 tuổi ăn ngon, tiêu hóa khỏe? - Ảnh 2

Dinh dưỡng chuẩn Pháp như Alphagen bổ sung hệ Synbiotic giúp củng cố đường ruột cho trẻ trên 2 tuổi.

Bên cạnh nền tảng tiêu hóa, sản phẩm bổ sung bộ ba Canxi, Vitamin D3, K1 hỗ trợ phát triển chiều cao, cùng DHA từ dầu cá giúp phát triển nhận thức theo khuyến nghị của EFSA. Đặc biệt, bảng thành phần ghi điểm với tiêu chí không bổ sung đường sucrose và dầu cọ, thay vào đó là hỗn hợp dầu thực vật cung cấp acid béo thiết yếu.

Xu hướng chọn điểm mua sắm uy tín của mẹ hiện đại

Bên cạnh việc khắt khe khi soi bảng thành phần, người tiêu dùng ngày càng cảnh giác hơn với nạn hàng giả, hàng xách tay trôi nổi. Theo xu hướng đó, các chuỗi bán lẻ lớn với lợi thế minh bạch về chứng từ và tem nhãn phụ đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.

Điển hình tại hệ thống mẹ và bé Con Cưng, sức mua đối với các dòng dinh dưỡng nhập khẩu chính ngạch cho trẻ trên 2 tuổi ghi nhận mức tăng tích cực. Lợi thế của chuỗi bán lẻ này không chỉ nằm ở việc đảm bảo cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ, mà còn ở đội ngũ nhân viên tư vấn giúp phụ huynh chọn đúng sản phẩm theo thể trạng thực tế của trẻ. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp các kênh phân phối uy tín giữ vững niềm tin của khách hàng giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh.

*Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

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