Mẹ bầu nên ăn gì để con phát triển chiều cao kể cả khi còn trong bụng mẹ??

- Bạn cần phải hiểu đúng câu nói khi mang thai là "ăn cho hai người", không có nghĩa là bạn sẽ ăn gấp đôi lượng thức ăn hàng ngày vẫn ăn mà cần phải biết ăn cân bằng, ăn một cách khoa học, tránh tăng cân quá ít cũng như tăng cân quá nhiều. Đảm mức tăng trung bình trong thai kỳ là từ 10 - 12 kg.

- Để đảm bảo lượng ăn phù hợp, bạn cần cân nhắc đến cân nặng trước khi mang thai, tuổi của mẹ và tốc độ tăng cân.

- Việc ăn uống trong giai đoạn thai kỳ vừa quan trọng cho trí não lại vừa quan trọng đối với thể chất của trẻ như chiều cao, cân nặng.

- Vào 3 tháng đầu của thai kỳ, bạn nên ăn uống như bình thường, cho đến 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ thì mới phải tăng lượng ăn.

2. Đa dạng về dinh dưỡng

Để thai nhi phát triển tối ưu, người mẹ cần nhận được chế độ dinh dưỡng đầy đủ các nguồn thực phẩm chính: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Để thai nhi phát triển tối ưu, người mẹ cần nhận được chế độ dinh dưỡng đầy đủ các nguồn thực phẩm chính: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Ảnh minh họa: Internet

Về phần ĐẠM (protein): Phụ nữ có thai, nhu cầu protein tăng dần lên. Theo một nghiên cứu năm 2016, lượng protein đề nghị cho mẹ bầu vào đầu thai kỳ thứ hai là 1.22 g/kg cân nặng và thai kỳ thứ 3 là 1.52 g/kg cân nặng [4]. Theo phương pháp đĩa ăn những thực phẩm nhiều đạm như thịt, cá, trứng, sữa… nên chiếm khoảng 25% lượng ăn hằng ngày.

TINH BỘT: Mẹ bầu không nhất thiết phải ăn cho 2 người, mà chỉ tăng khoảng 10% so với bình thường. Các loại thực phẩm có tinh bột tốt nên ăn là: bánh mì nâu, các loại hạt, gạo nâu, ngũ cốc nguyên hạt. Các loại thực phẩm này nên chiếm khoảng 25% đĩa ăn của bạn.

Chất SƠ: 50% còn lại trên đĩa ăn sẽ có phần lớn là RAU XANH và TRÁI CÂY để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất.

3. Lựa đúng thực phẩm cho xương chắc, dáng cao

– Các loại đậu: Mỗi khi cảm thấy buồn miệng, mẹ hãy nghĩ ngay đến món đậu nhé! Đậu vừa giàu canxi, vừa giàu sắt lại còn bổ sung một lượng lớn chất xơ, folate và protein. Lợi đôi ba đường, bầu nhỉ!

– Khoai lang: Giàu chất xơ, sắt, đồng, vitamin B6 và vitamin C, khoai lang là món ăn lý tưởng cho thai kỳ của mẹ. Bên cạnh bổ sung lượng sắt còn thiếu, đồng và vitamin C trong khoai lang còn giúp khả năng hấp thụ sắt tốt hơn.

– Cam: Là 2 dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, nhưng sắt và canxi lại khá “kỵ” nhau. Bầu không thể bổ sung sắt và canxi cùng lúc, vì canxi sẽ cản trở khả năng hấp thụ sắt. Với cam thì khác. Khi ăn cam, mẹ bầu vừa có thể bổ sung canxi cho cơ thể, vừa tăng khả năng hấp thụ sắt, bởi cam chứa một lượng lớn vitamin C.