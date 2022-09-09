Mẹ bầu nên ăn gì để con phát triển chiều cao kể cả khi còn trong bụng mẹ??

Dinh dưỡng 09/09/2022 08:13

Thói mẹ sinh hoạt cũng như tiêu thụ thực phẩm của các mẹ bầu rất ảnh hưởng để tình trạng sức khoẻ và sự phát triển của thai nhi. Các mẹ cần chú ý về nguồn dinh dưỡng để giúp con phát triển tuyệt đối nhé.

1. Thói quen ăn uống khoa học

- Bạn cần phải hiểu đúng câu nói khi mang thai là "ăn cho hai người", không có nghĩa là bạn sẽ ăn gấp đôi lượng thức ăn hàng ngày vẫn ăn mà cần phải biết ăn cân bằng, ăn một cách khoa học, tránh tăng cân quá ít cũng như tăng cân quá nhiều. Đảm mức tăng trung bình trong thai kỳ là từ 10 - 12 kg. 

- Việc ăn uống trong giai đoạn thai kỳ vừa quan trọng cho trí não lại vừa quan trọng đối với thể chất của trẻ như chiều cao, cân nặng.

- Để đảm bảo lượng ăn phù hợp, bạn cần cân nhắc đến cân nặng trước khi mang thai, tuổi của mẹ và tốc độ tăng cân.

- Vào 3 tháng đầu của thai kỳ, bạn nên ăn uống như bình thường, cho đến 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ thì mới phải tăng lượng ăn.  

2. Đa dạng về dinh dưỡng

Để thai nhi phát triển tối ưu, người mẹ cần nhận được chế độ dinh dưỡng đầy đủ các nguồn thực phẩm chính: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Mẹ bầu nên ăn gì để con phát triển chiều cao kể cả khi còn trong bụng mẹ?? - Ảnh 1

Để thai nhi phát triển tối ưu, người mẹ cần nhận được chế độ dinh dưỡng đầy đủ các nguồn thực phẩm chính: đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Ảnh minh họa: Internet

  •  Về phần ĐẠM (protein): Phụ nữ có thai, nhu cầu protein tăng dần lên. Theo một nghiên cứu năm 2016, lượng protein đề nghị cho mẹ bầu vào đầu thai kỳ thứ hai là 1.22 g/kg cân nặng và thai kỳ thứ 3 là 1.52 g/kg cân nặng [4]. Theo phương pháp đĩa ăn những thực phẩm nhiều đạm như thịt, cá, trứng, sữa… nên chiếm khoảng 25% lượng ăn hằng ngày.
  • TINH BỘT: Mẹ bầu không nhất thiết phải ăn cho 2 người, mà chỉ tăng khoảng 10% so với bình thường. Các loại thực phẩm có tinh bột tốt nên ăn là: bánh mì nâu, các loại hạt, gạo nâu, ngũ cốc nguyên hạt. Các loại thực phẩm này nên chiếm khoảng 25% đĩa ăn của bạn.
  • Chất SƠ: 50% còn lại trên đĩa ăn sẽ có phần lớn là RAU XANH và TRÁI CÂY để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất. 

3. Lựa đúng thực phẩm cho xương chắc, dáng cao

– Các loại đậu: Mỗi khi cảm thấy buồn miệng, mẹ hãy nghĩ ngay đến món đậu nhé! Đậu vừa giàu canxi, vừa giàu sắt lại còn bổ sung một lượng lớn chất xơ, folate và protein. Lợi đôi ba đường, bầu nhỉ!

– Khoai lang: Giàu chất xơ, sắt, đồng, vitamin B6 và vitamin C, khoai lang là món ăn lý tưởng cho thai kỳ của mẹ. Bên cạnh bổ sung lượng sắt còn thiếu, đồng và vitamin C trong khoai lang còn giúp khả năng hấp thụ sắt tốt hơn.

– Cam: Là 2 dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, nhưng sắt và canxi lại khá “kỵ” nhau. Bầu không thể bổ sung sắt và canxi cùng lúc, vì canxi sẽ cản trở khả năng hấp thụ sắt. Với cam thì khác. Khi ăn cam, mẹ bầu vừa có thể bổ sung canxi cho cơ thể, vừa tăng khả năng hấp thụ sắt, bởi cam chứa một lượng lớn vitamin C.

Cách nấu canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, thanh nhiệt cho ngày nắng nóng!

Cách nấu canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, thanh nhiệt cho ngày nắng nóng!

Canh mồng tơi nấu ngao ngọt thanh, thơm mát lại còn siêu bổ dưỡng, chuẩn một lựa chọn tuyệt vời để thanh nhiệt và bổ sung năng lượng sau một ngày dài nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Mẹ bầu Mẹ bầu ăn gì Dinh dưỡng cho mẹ bầu

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 46 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe