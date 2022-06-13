Mất cân bằng nội tiết tố? Chị em phụ nữ cần lưu ý bổ sung các loại thực phẩm nào?

Dinh dưỡng 13/06/2022 07:22

Ngày nay, không ít chị em đang gặp phải tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ. Vậy trong trường hợp này, chị em nên ăn gì để cân bằng?

Đậu nành và các thực phẩm được chế biến từ đậu nành

Thực phẩm quan trọng nhất phải có trong thực đơn điều chỉnh hormone nội tiết tố của chị em là đậu nành và các loại thực phẩm được chế biến từ đậu nành. Về cơ bản, đậu nành không chỉ tốt cho sức khỏe của chị em mà còn giúp nâng cao khả năng sinh sản của nữ giới. Do đó, việc bổ sung đậu nành vào thực đơn hàng ngày sẽ cung cấp hàm lượng estrogen đáng kể, hỗ trợ quá trình sản xuất nội tiết.

Bên cạnh đó, các chất trong đậu nành như isoflavone còn có tác dụng làm tăng nồng độ hormone. Đồng thời còn giúp chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư vú và u xơ tử cung. Vì vậy, những chị em bị rối loạn nội tiết đều có thể ăn đậu phụ, uống sữa đậu nành, và dùng giá đỗ thường xuyên. Tuy nhiên nếu như chị em bị tiểu đường thì không nên thêm đường vào sữa đậu nành. Bởi vì đường cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự rối loạn hormone nội tiết tố xảy ra.

Bông cải xanh

Mất cân bằng nội tiết tố? Chị em phụ nữ cần lưu ý bổ sung các loại thực phẩm nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh có tác động đáng kể đến sự cân bằng hormone của cơ thể. Điều này là do ảnh hưởng của nó đến cách cơ thể phá vỡ estrogen. Một yếu tố quan trọng khác là sulforaphane trong bông cải xanh giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và làm tăng con đường giải độc gan, vốn rất quan trọng để chuyển hóa estrogen. Bông cải xanh cũng cung cấp kali, canxi và magiê. Đây là một số khoáng chất quan trọng giúp cải thiện chức năng cơ và giúp xương chắc khỏe.

Cá hồi

Chị em nên tăng cường bổ sung cho cơ thể những loại cá, nhất là cá hồi. Đây là loại thực phẩm giàu protein và chứa nhiều Omega 6, Omega 3, Omega 9, cùng những chất béo tốt nhất cho cơ thể.

Trong cá hồi còn chứa hàm lượng vitamin D dồi dào giúp tăng khả năng miễn dịch, kích thích cơ thể sản xuất ra nội tiết tố nữ Estrogen và giúp xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, Omega 3 còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, kháng viêm và phòng ngừa bệnh ung thư vú. Vì vậy, thêm cá hồi vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày là sự lựa chọn hoàn hảo giúp tăng nội tiết tố nữ Estrogen.

Khoai lang

Khoai lang là loại củ được nhắc đến rất nhiều bởi công dụng mà loại củ này mang lại. Được biết đến như một thần dược giúp giảm cân, khoai lang còn giúp hệ tiêu hóa trơn tru khỏe mạnh, hệ tim mạch ổn định. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng khoai lang là thực phẩm giàu vitamin B6, các acid amin giúp giảm căng thẳng, áp lực, ăn khoai lang thường xuyên khiến cơ thể thoái mái, đem lại cảm xúc tích cực. Tinh chất trong khoai lang làm chậm quá trình lão hõa, đặc biệt giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Khoai rất dễ ăn, chế biến được nhiều cách như nướng, luộc, hấp, tùy theo khẩu vị để lựa chọn cách chế biến phù hợp.

Quả bơ

Quả bơ là bí quyết làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ, vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như giàu chất xơ, kali, vitamin B, E, axit folic, axit beta-caroten, một loại axit béo cần thiết cho sức khỏe. Giúp cơ thể kích thích sản sinh nội tiết tố nữ, đặc biệt là estrogen. Beta-carotene trong bơ còn giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch và các bệnh tim mạch. Tích cực ăn bơ để nhận được phản hồi tích cực từ cơ thể. 

Mất cân bằng nội tiết tố? Chị em phụ nữ cần lưu ý bổ sung các loại thực phẩm nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Không chỉ được dùng để chế biến nhiều món ăn, tỏi còn được sử dụng để ngăn ngừa nhiều bệnh lý như viêm xoang, viêm họng… Đặc biệt, nó còn được biết là một loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố nữ estrogen cho phụ nữ. Theo các chuyên gia, trong khoảng 100gr tỏi có chứa khoảng 60,3mcg phytoestrogen. Chất này có tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố. Ăn tỏi còn chống được các chất oxy hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì vậy, nếu cơ thể đang bị thiếu nội tiết tố, bạn có thể ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày để cải thiện. 

 

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Bạn đang có hệ tiêu hoá không tốt, có thể tham khảo các loại thực phẩm này kèm theo chỉ định của bác sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   rối loạn nội tiết tố sức khoẻ cho phụ nữ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt