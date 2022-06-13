Mất cân bằng nội tiết tố? Chị em phụ nữ cần lưu ý bổ sung các loại thực phẩm nào?

Thực phẩm quan trọng nhất phải có trong thực đơn điều chỉnh hormone nội tiết tố của chị em là đậu nành và các loại thực phẩm được chế biến từ đậu nành. Về cơ bản, đậu nành không chỉ tốt cho sức khỏe của chị em mà còn giúp nâng cao khả năng sinh sản của nữ giới. Do đó, việc bổ sung đậu nành vào thực đơn hàng ngày sẽ cung cấp hàm lượng estrogen đáng kể, hỗ trợ quá trình sản xuất nội tiết.

Bên cạnh đó, các chất trong đậu nành như isoflavone còn có tác dụng làm tăng nồng độ hormone. Đồng thời còn giúp chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư vú và u xơ tử cung. Vì vậy, những chị em bị rối loạn nội tiết đều có thể ăn đậu phụ, uống sữa đậu nành, và dùng giá đỗ thường xuyên. Tuy nhiên nếu như chị em bị tiểu đường thì không nên thêm đường vào sữa đậu nành. Bởi vì đường cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự rối loạn hormone nội tiết tố xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh có tác động đáng kể đến sự cân bằng hormone của cơ thể. Điều này là do ảnh hưởng của nó đến cách cơ thể phá vỡ estrogen. Một yếu tố quan trọng khác là sulforaphane trong bông cải xanh giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và làm tăng con đường giải độc gan, vốn rất quan trọng để chuyển hóa estrogen. Bông cải xanh cũng cung cấp kali, canxi và magiê. Đây là một số khoáng chất quan trọng giúp cải thiện chức năng cơ và giúp xương chắc khỏe.

Cá hồi

Chị em nên tăng cường bổ sung cho cơ thể những loại cá, nhất là cá hồi. Đây là loại thực phẩm giàu protein và chứa nhiều Omega 6, Omega 3, Omega 9, cùng những chất béo tốt nhất cho cơ thể.

Trong cá hồi còn chứa hàm lượng vitamin D dồi dào giúp tăng khả năng miễn dịch, kích thích cơ thể sản xuất ra nội tiết tố nữ Estrogen và giúp xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, Omega 3 còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, kháng viêm và phòng ngừa bệnh ung thư vú. Vì vậy, thêm cá hồi vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày là sự lựa chọn hoàn hảo giúp tăng nội tiết tố nữ Estrogen.

Khoai lang

Khoai lang là loại củ được nhắc đến rất nhiều bởi công dụng mà loại củ này mang lại. Được biết đến như một thần dược giúp giảm cân, khoai lang còn giúp hệ tiêu hóa trơn tru khỏe mạnh, hệ tim mạch ổn định. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng khoai lang là thực phẩm giàu vitamin B6, các acid amin giúp giảm căng thẳng, áp lực, ăn khoai lang thường xuyên khiến cơ thể thoái mái, đem lại cảm xúc tích cực. Tinh chất trong khoai lang làm chậm quá trình lão hõa, đặc biệt giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Khoai rất dễ ăn, chế biến được nhiều cách như nướng, luộc, hấp, tùy theo khẩu vị để lựa chọn cách chế biến phù hợp.

Quả bơ

Quả bơ là bí quyết làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ, vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như giàu chất xơ, kali, vitamin B, E, axit folic, axit beta-caroten, một loại axit béo cần thiết cho sức khỏe. Giúp cơ thể kích thích sản sinh nội tiết tố nữ, đặc biệt là estrogen. Beta-carotene trong bơ còn giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch và các bệnh tim mạch. Tích cực ăn bơ để nhận được phản hồi tích cực từ cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Không chỉ được dùng để chế biến nhiều món ăn, tỏi còn được sử dụng để ngăn ngừa nhiều bệnh lý như viêm xoang, viêm họng… Đặc biệt, nó còn được biết là một loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố nữ estrogen cho phụ nữ. Theo các chuyên gia, trong khoảng 100gr tỏi có chứa khoảng 60,3mcg phytoestrogen. Chất này có tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố. Ăn tỏi còn chống được các chất oxy hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì vậy, nếu cơ thể đang bị thiếu nội tiết tố, bạn có thể ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày để cải thiện.