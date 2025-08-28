Măng tây - thực phẩm vàng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Măng tây từ lâu đã được xem là loại rau cao cấp, không chỉ góp mặt thường xuyên trong bữa ăn gia đình mà còn được biết đến như một “vị thuốc” tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Trong vài năm trở lại đây, măng tây đã dần trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Loại rau này có thể được dùng để chế biến thành các món ăn hấp dẫn như: Măng tây xào thịt bò, nấu canh, súp hay làm gỏi… Bổ sung thực phẩm này đúng cách còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Măng tây có tên khoa học là Asparagus officinalis, thuộc họ hoa loa kèn. Loại măng tây phổ biến nhất có màu xanh, nhưng cũng có những biến thể màu trắng hoặc tím. Loại rau này có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa quan trọng.

Thành phần dinh dưỡng của măng tây Măng tây được đánh giá là một trong những loại rau có giá trị dinh dưỡng cân bằng, loại rau này không chứa chất béo, natri hay cholesterol và giàu các dưỡng chất quan trọng. Nắm được các dưỡng chất chính cũng phần nào giúp bạn biết được một số tác dụng của măng tây với nam giới:

Folate: Vitamin B cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA, hỗ trợ sức khỏe thai kỳ. Vitamin K: Đóng vai trò trong quá trình đông máu và giúp duy trì xương chắc khỏe. Kali: Giúp điều hòa hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Vitamin C: Chất chống oxy hóa hỗ trợ làn da, xương và mô liên kết, đồng thời tăng cường hấp thụ sắt. Vitamin A: Quan trọng cho sự phát triển của xương, thị lực, hệ miễn dịch và các chức năng tế bào. Ảnh minh họa: Internet Công dụng của măng tây đối với sức khỏe Tốt cho tim mạch: Hàm lượng kali trong măng tây giúp ổn định huyết áp, chất xơ hỗ trợ giảm cholesterol, folate tăng cường sức khỏe cơ tim. Các saponin trong măng tây còn có tác dụng tương tự thuốc hạ huyết áp, giúp giãn mạch và lợi tiểu. Tăng cường miễn dịch: Măng tây giàu chất xơ và protein thực vật, góp phần nâng cao sức đề kháng, chống viêm, đặc biệt có lợi cho bệnh nhân viêm loét dạ dày, đồng thời ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2. Hỗ trợ tiêu hóa: Loại rau này chứa nhiều inulin - hoạt chất giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa, nhuận tràng tự nhiên. Tốt cho phụ nữ mang thai: Folate trong măng tây cần thiết cho sự hình thành ống thần kinh của thai nhi, giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh. Làm đẹp da: Nhờ giàu vitamin C và A - hai chất chống oxy hóa mạnh, măng tây giúp bảo vệ da, kích thích sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh minh họa: Internet Lưu ý khi sử dụng măng tây Măng tây giàu dinh dưỡng nhưng lại có lượng calo thấp, phù hợp cho người muốn giảm cân. Tuy nhiên, loại rau này chứa nhiều purin - chất có thể làm tăng acid uric nên không thích hợp với người bị gout hoặc có nguy cơ mắc bệnh này. Giống như nhiều loại thực phẩm khác, măng tây có lợi nếu sử dụng đúng cách và điều độ. Vì vậy, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng mà không gây hại sức khỏe, người dùng cần cân nhắc lượng ăn phù hợp, nhất là với những người có bệnh lý nền.

