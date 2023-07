Mách nhỏ chị em tuyệt chiêu chọn măng cụt ngon, người bán cũng phải "thán phục"

Để ý những chi tiết nhỏ nhặt này, chọn được măng cụt ngon không còn khó khăn như chị em nghĩ.

Quan sát đáy măng cụt, thấy hoa có nhiều cánh

Một người bán hoa quả lâu năm tiết lộ, cách chọn quả măng cụt nhiều múi nhất là quan sát phần bông hoa ở đáy quả. Bông hoa này bao nhiêu cánh thì bên trong măng cụt có bấy nhiêu múi.

Phần múi măng cụt chứa nhiều vitamin C cùng Xanthones, có tác dụng kỳ diệu trong việc tăng cường và cải thiện hệ thống miễn dịch. Trong khi Xanthones đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các gốc tự do, thì vitamin C thúc đẩy sản xuất và hỗ trợ chức năng của bạch cầu hoặc tế bào bạch cầu, giúp miễn dịch tốt hơn. Do đó, quả măng cụt càng nhiều múi thì càng đáng để mua.

Ảnh minh họa: Internet

Kích thước măng cụt



Nếu bạn muốn mua những quả măng cụt thơm ngon, bạn nên chọn quả măng cụt có kích cỡ nhỏ hoặc trung bình như vậy sẽ ngon hơn. Bởi những quả măng cụt có kích thước vừa và nhỏ sẽ có nhiều múi, đặc ruột, không hạt, ngon hơn loại măng cụt quả to, hạt cũng to, hơn nữa lại có một phần trắng bên trong nên không ngon bằng, bạn không nên lựa chọn.

Quan sát màu sắc cuống

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo tiếp theo khi mua măng cụt là chúng ta nhìn vào màu sắc của cuống cũng có thể xác định được măng cụt còn tươi hay không, cuống càng xanh thì măng cụt càng tươi, nếu cuống vàng thì đây là măng cụt đã hái xuống trong một thời gian dài, không còn ngọt và thơm ngon như những quả tươi.

Chọn măng cụt mềm



Khi mua măng cụt bạn nên nắn măng cụt thấy mềm đều là quả chín vừa ăn, nếu vỏ cứng là quả còn non, lớp thịt sẽ bị sượng, còn nếu chỗ mềm chỗ cứng là quả non nhưng có khả năng đã có chỗ bị chai hỏng, cần phải bỏ đi.

Ảnh minh họa: Internet

