Mách chị em 4 mẹo mang cơm trưa đi làm để không bị tăng cân, béo bụng lại đảm bảo sức khỏe

Có nhiều người sợ cơm, thức ăn để đến buổi trưa sẽ bị nguội nên khi cơm, thức ăn còn nóng tranh thủ cho vào hộp và đóng kín nắp lại để giữ nóng. Nhưng không biết rằng cách làm này sẽ khiến đồ ăn bị tích tụ hơi nước, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, thức ăn dễ bị ôi thiu hơn. Nếu chúng ta ăn vào sẽ bị rối loạn tiêu hóa và các bệnh về đường ruột.

Một số chị em phụ nữ thường có thói quen để chung thức ăn với cơm để tiết kiệm diện tích của hộp cơm. Thực tế cho thấy, trong môi trường bình thường, cơm sẽ bị thiu sau 5 tiếng. Nên nếu bạn để chung thức ăn với cơm sẽ làm cơm thiu nhanh hơn. Đặc biệt, các loại thức ăn lõng bõng nước như đồ xào nhiều nước để chung với cơm sẽ phát sinh vi khuẩn, mầm bệnh nhanh chóng. Bạn nên để cơm riêng và mỗi loại thức ăn một hộp đựng riêng là an toàn nhất.

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Chọn các loại hộp bảo quản có chất liệu tốt

Tuyệt đối tránh dùng các loại hộp nhựa được chế biến có chất BPA. Trong phần kinh nghiệm mang cơm trưa đi làm này, mình lưu ý vấn đề về chất liệu hộp bảo quản bằng nhựa. Đặc biệt độc tố BPA trong nhựa rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Bisphenol A (BPA) là một loại hợp chất hữu cơ dùng để chế biến nhựa và chất dẻo, thường được tìm thấy trong các hộp đựng đồ uống có thể tái sử dụng, đồ chứa thực phẩm, thực phẩm đóng hộp, đồ chơi trẻ em…

Ảnh minh họa: Internet

Đóng hộp thức ăn hợp lý

Để bảo quản đồ ăn trong tốt nhất, bạn nên dùng hộp có 2-3 khay riêng biệt. Mỗi khay có mỗi nắp riêng để đậy kín các món canh, món mặn,…Không được đựng chung cơm với đồ ăn. Một số người thường có thói quen để chung với nhau để tiết kiệm diện tích. Thực tế cho thấy, cơm sẽ thiu nhanh hơn. Đặc biệt, các loại thức ăn nước như đồ xào để chung với cơm sẽ sinh ra vi khuẩn.

Lưu ý tuyệt đối không đóng thức ăn khi còn nóng vào hộp xốp hay bịch nhựa. Điều này làm cho chất nhựa thẩm thấu vào thức ăn gây ngộ độc hoặc nguy hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế nấu sẵn thức ăn để qua đêm

Thức ăn để qua đêm rồi hâm nóng lại có thể chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh. Ngoài ra thức ăn hâm lại như vậy sẽ rất dễ bị ôi thiu và biến chất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn chỉ nên áp dụng cho các món mặn, kho hoặc chiên rán. Còn các món luộc, xào, nhất là các món nộm, trộn thì nên làm vào buổi sáng. Như vậy để đảm bảo có bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng nhất thì các bạn nên chịu khó dậy sớm để chế biến các món ăn mới.

Một mẹo nhỏ là các bạn nên sơ chế các nguyên liệu trước vào buổi tối. Sáng ra bạn chỉ cần chế biến, nấu nướng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy. Thịt, cá đông lạnh thì các bạn rã đông bằng cho xuống ngăn mát trước để sáng chế biến cho nhanh.