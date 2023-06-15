Mách bạn 6 lợi ích 'kỳ diệu' của quả lặc lày đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 15/06/2023 16:17

Chữa táo bón, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giải độc cơ thể,... là một loạt những lợi ích là quả lặt lè mang lại cho sức khỏe.

Quả lặc lày là gì?

Lặc lày hay còn được biết đến với các tên gọi khác như lặc lè, mướp rừng, ... Lặc lày không phải trái cây mà được sử dụng như một loại rau. Là thực phẩm rất bổ dưỡng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt có hàm lượng nước cao mang lại hiệu quả làm mát cho cơ thể.

Loại quả này có thân cây mềm, vỏ thân màu lục nhạt, nhẵn nhụi, chứa nhiều dịch nhầy tương tự như sữa. Lặc lày có chứa nhiều dinh dưỡng và được trồng phổ biến ở nhiều nơi.

Mách bạn 6 lợi ích 'kỳ diệu' của quả lặc lày đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của quả lặc lày đối với sức khoẻ

Giúp thải độc thận

Quả lặc lày giúp loại bỏ các chất tạo sỏi bằng cách giúp loại bỏ cặn bên trong thận và đảm bảo hydrat hóa thích hợp. Uống nước ép lặc lày cũng giúp hỗ trợ các chức năng hàng ngày của bàng quang và thận.

Một nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có trong lặc lày giúp điều trị sỏi thận. Chúng bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do. Ngoài ra, chúng ngăn chặn sự tích tụ của các chất có hại trong thận.

Mách bạn 6 lợi ích 'kỳ diệu' của quả lặc lày đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chữa táo bón

Táo bón là kết quả của việc thiếu nước và chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn. Nó cũng có thể là triệu chứng của tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như bệnh Parkinson, tiểu đường, hội chứng ruột kích thích, vv... Chỉ cần uống 1-2 thìa nước ép lặc lày mỗi sáng để cải thiện ván đề tiêu hóa của bạn. Loại quả này giúp làm sạch dạ dày bằng cách hành động như thuốc nhuận tràng nhẹ.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ và chất nhầy có nhiều trong loại quả này sẽ kiểm soát sự hấp thụ đường trong ruột non và do đó điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn. Điều này giúp hạn chế bệnh tiểu đường.

Mách bạn 6 lợi ích 'kỳ diệu' của quả lặc lày đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm lo âu và trầm cảm

Lặc lày có chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và amin hữu cơ. Như chúng ta đã biết, chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương tế bào bởi các gốc tự do, giúp tăng cường sức khoẻ tổng thể.

Ngoài ra, lặc lày cũng rất giàu axit galic - đây là một hợp chất hoạt tính sinh học sở hữu các đặc tính kích thích thần kinh và bảo vệ thần kinh. Một nghiên cứu cho thấy axit galic có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm và cũng hỗ trợ điều trị trầm cảm.

Giải độc cơ thể

Lặc lày giúp tăng cường chức năng hoạt động của các cơ quan bằng cách loại bỏ độc tố từ cơ thể của bạn. Lặc lè giúp giải độc do tính chất lợi tiểu, giúp cải thiện chức năng của gan.

Mách bạn 6 lợi ích 'kỳ diệu' của quả lặc lày đối với sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Trong lặc lày có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự đột biến của tế bào dẫn đến ung thư. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, ăn loại quả này thường xuyên còn làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư phổi, ung thư ruột kết và ung thư khoang miệng.

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