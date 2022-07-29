Lưu ngay những mẹo này, chị em không còn chọn lầm cà rốt kém chất lượng

Dinh dưỡng 29/07/2022 16:35

Loại thực phẩm mang đầy chất dinh dưỡng, chế biến được đa dạng nhiều món nhưng nếu không biết cách chọn lọc sẽ chọn ra những quả không ngon, kém dinh dưỡng, thậm chí là 'vớ phải' những củ cà rốt Trung Quốc.

Thân đáy cà rốt

Không có nhiều người biết rằng, cà rốt tươi ngon ở mức độ nào đều được xem xét ở phần thân đáy. Việc nứt hay có nhiều lỗ nhỏ li ti ở phần đấy là một trong những biểu hiện của cà rốt đã cũ.

Lời khuyên dành cho các bà nội trợ không nên chọn những củ cà rốt trên mà cần lựa những củ cà rốt còn nguyên vẹn ở phần thân đáy. Bên cạnh đó, hãy chọn cà rốt có kích thước vừa phải, không quá to và cũng không quá nhỏ để tránh những củ còn non hay tiêm hormone kích thích tăng trưởng.

Củ cà rốt dính đất

Như chúng ta thường thấy, khi mua cà rốt sẽ có những củ được rửa rất sạch, có những củ lại lấm lem bùn đất. Mặc dù các củ dính đất trông không sạch sẽ nhưng nó lại tươi hơn nhiều. Đất sẽ trở thành lớp bảo vệ trên bề mặt của cà rốt, không dễ làm hỏng bề mặt mà còn khóa độ ẩm của cà rốt, làm cho nó dễ dàng hơn để bảo quản. Mặc dù cà rốt rửa sạch trông đẹp mắt nhưng thời gian bảo quản tương đối ngắn.

Lưu ngay những mẹo này, chị em không còn chọn lầm cà rốt kém chất lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tránh những củ nhẹ tay

Một trong những mẹo mua cà rốt là cầm chúng lên để cảm nhận độ nặng và chắc của chúng. Nếu thấy cà rốt nhẹ thì không nên mua bởi những củ này thường được để trong một thời gian dài mà không được hút ẩm. Hơn nữa củ cà rốt để lâu, cầm nhẹ tay thường không ngon, kể cả bạn dùng phương pháp nào đó bù nước cho chúng.

Nên mua những củ chắc tay, nặng, nhìn tươi, màu sắc sáng. Những củ này có vị ngọt, thơm và bảo quản được lâu hơn.

Mua củ cà rốt có màu sẫm

Mặc dù cà rốt trông có màu vàng cam nhưng sắc thái của chúng không phải đều giống nhau. Do đó, khi mua, bạn nên chọn những củ có màu sẫm hơn, màu càng sẫm chứng tỏ hàm lượng caroten và vitamin A càng cao, ăn vào sẽ rất bổ.

Lưu ngay những mẹo này, chị em không còn chọn lầm cà rốt kém chất lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ bị nứt

Khi đi chợ, nhiều người vẫn mua các củ cà rốt dù bị nứt vì cho rằng chúng không bị thối là được, ăn vẫn ngon nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Cà rốt bị nứt thường có hương vị không ngon, cũng rất khó để bảo quản. Ngay cả khi bạn cho cà rốt vào tủ lạnh thì những củ nứt cũng không thể để được lâu.

Những củ cà rốt với lớp vỏ xây xát, nứt thịt về cơ bản không còn tươi. Do đó, khi mua cà rốt nên chọn củ lành lặn, không nên lấy những củ nứt ngay cả khi chúng rẻ.

Lưu ngay những mẹo này, chị em không còn chọn lầm cà rốt kém chất lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng cà rốt cà rốt ngon

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