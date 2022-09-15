Lưu ngay công thức cánh gà chiên nước mắm vô cùng bắt cơm

Dinh dưỡng 15/09/2022 07:18

Cánh gà chiên nước mắm dễ ăn dễ làm, thêm một bát cơm nóng ngày mưa thì còn gì bằng

Nguyên liệu:

  • Khoảng 1kg cánh gà.

  • Gia vị uớp: Bột nêm + đường + bột hành + tỏi dầu hào + dầu ăn + tiêu.

  • Bột Bắp + bột nổi (Baking Powder)

  • Sốt nước mắm: 30gr bơ + 2 tép tỏi bằm nhuyễn + 2 muỗng canh đường + 2 muỗng canh nước mắm +1 muỗng Tương ớt + 1 muỗng cafe tiêu + 1 muỗng canh nước

    • Lưu ngay công thức cánh gà chiên nước mắm vô cùng bắt cơm - Ảnh 1Lưu ngay công thức cánh gà chiên nước mắm vô cùng bắt cơm - Ảnh 2

    Thành phẩm vô cùng đẹp mắt

     Cách làm:

    • Làm sạch cánh gà với muối và dấm. Khứa gà để dễ ngấm gia vị hơn.

    • Ướp gà với 0.5 muỗng canh bột nêm + 0.5 muỗng canh đường + 0.5 muỗng canh bột tỏi + 0.5 muỗng canh bột hành + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh dầu ăn + 0.5 muỗng canh dầu mè (Tùy thích) + 1 muỗng canh tiêu.

    => Để thấm gia vị trong 10-15 phút.

    • Áo 1 lớp bột (2 muỗng canh bột bắp & 0.5 muỗng cafe bột nở - baking powder) cho phần cánh gà trước khi nướng. 

    • Nướng Air Fryer: 380F - 190C trong 15-20ph (Lật mặt nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)

    • Nướng lò nướng: 425F - 220C trong 30-40ph (Lật mặt nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)

    • Làm nước sốt: Bắc chảo, phi thơm tỏi và bơ, cho hỗn hợp nước sốt bên trên vào nấu ở lửa trung Bình-lớn. Khi nước sốt sôi trở lại, bỏ cánh gà vào đảo nhanh cho đến khi sốt áo vào cánh gà thì lấy xuống ngay.

    Chúc các bạn thành công.

    Nguồn: Facebook Ngoc Nguyen

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    Từ khóa:   cánh gà chiên mắm Côn thức nấu ăn Dinh dưỡng

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