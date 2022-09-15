Lưu ngay công thức cánh gà chiên nước mắm vô cùng bắt cơm

Cánh gà chiên nước mắm dễ ăn dễ làm, thêm một bát cơm nóng ngày mưa thì còn gì bằng
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Nguyên liệu:
Khoảng 1kg cánh gà.
Gia vị uớp: Bột nêm + đường + bột hành + tỏi dầu hào + dầu ăn + tiêu.
Bột Bắp + bột nổi (Baking Powder)
Sốt nước mắm: 30gr bơ + 2 tép tỏi bằm nhuyễn + 2 muỗng canh đường + 2 muỗng canh nước mắm +1 muỗng Tương ớt + 1 muỗng cafe tiêu + 1 muỗng canh nước
Thành phẩm vô cùng đẹp mắt
Cách làm:
Làm sạch cánh gà với muối và dấm. Khứa gà để dễ ngấm gia vị hơn.
Ướp gà với 0.5 muỗng canh bột nêm + 0.5 muỗng canh đường + 0.5 muỗng canh bột tỏi + 0.5 muỗng canh bột hành + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh dầu ăn + 0.5 muỗng canh dầu mè (Tùy thích) + 1 muỗng canh tiêu.
=> Để thấm gia vị trong 10-15 phút.
Áo 1 lớp bột (2 muỗng canh bột bắp & 0.5 muỗng cafe bột nở - baking powder) cho phần cánh gà trước khi nướng.
Nướng Air Fryer: 380F - 190C trong 15-20ph (Lật mặt nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)
Nướng lò nướng: 425F - 220C trong 30-40ph (Lật mặt nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)
Làm nước sốt: Bắc chảo, phi thơm tỏi và bơ, cho hỗn hợp nước sốt bên trên vào nấu ở lửa trung Bình-lớn. Khi nước sốt sôi trở lại, bỏ cánh gà vào đảo nhanh cho đến khi sốt áo vào cánh gà thì lấy xuống ngay.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Facebook Ngoc Nguyen