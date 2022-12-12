Lợi ích tuyệt vời mà kim chi mang lại, đặc biệt điều thứ 3 khiến chị em nào cũng mê

Kim chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, nhưng hiện nay rất được nhiều người Việt Nam yêu thích và sử dụng. Đương nhiên phải có căn cứ để một món ăn ngoại quốc lại được ưa chuộng đến vậy. Câu trả lời đơn giản rằng kim chi không chỉ là một món ăn ngon miệng mà nó còn đem lại những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Thêm vào đó, allicin và selenium trong kim chi còn có tác dụng làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể và ngăn chặn sự hình thành chất béo trong thành động mạch. Từ đó lưu lượng máu trong cơ thể được cải thiện, mức cholesterol và huyết áp cũng được hạ xuống.

Một thành phần quan trọng không thể thiếu khi làm kim chi là tỏi. Oxit nitric trong tỏi giúp làm giảm áp lực máu, giảm các nguy cơ đau tim hay đột quỵ.

2. Tốt cho đường tiêu hóa

Để có một món kim chi ngon, có thời hạn sử dụng kéo dài, thì phải trải qua quá trình len men lactose. Qúa trình này sử dụng vi khuẩn Lactobacillus để phân hủy đường thành axit lactic, tạo cho kim chi có vị chua đặc trưng và vi khuẩn này có vai trò trong việc hỗ trợ điều trị các tình trạng như sốt cỏ khô - một dạng viêm mũi dị ứng và một số loại tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra quá trình lên men kim chi cũng tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn thân thiện khác phát triển có liên quan đến việc ngăn ngừa và điều trị một số tình trạng như: một số loại ung thư, cảm cúm, táo bón, cải thiện sức khỏe tim mạch... Tuy nhiên các lợi ích này chỉ có được khi bổ sung lợi khuẩn liều cao chứ không phải số lượng lợi khuẩn có trong một khẩu phần kim chi điển hình. Các vi sinh vật trong thực phẩm lên men có thể giúp giảm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích và viêm ruột kết. Từ đó ta có một hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

3. Hỗ trợ Giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ chứa nhiều chất xơ mà kim chi giúp mau no, từ đó làm giảm cơn thèm ăn. Kim chi cũng chứa rất ít calo nên bạn có thể ăn mà không cần lo lắng về việc tăng cân. Hơn nữa, lượng chất xơ có nhiều trong loại thực phẩm này còn giúp loại bỏ các độc tố ra ngoài cơ thể, đồng thời khiến sự trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

4. Tăng cường miễn dịch

Ảnh minh họa: Internet

Kim chi có lợi cho đường tiêu hóa nên tất nhất nó cũng mang lại những lợi ích sức khỏe cho hệ thống miễn dịch của bạn. Các men vi sinh trong kim chi là những yếu tố có lợi cho chức năng miễn dịch vì phần lớn chức năng miễn dịch diễn ra trong ruột. Khi ruột của bạn ở trạng thái tốt, hệ thống miễn dịch của bạn cũng có thể hoạt động tốt hơn.