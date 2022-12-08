Lợi ích chống oxy hóa bất ngờ có trong trà sữa, giảm nguy cơ mắc bệnh mỗi ngày

Dinh dưỡng 08/12/2022 12:48

Tuy nhiên, không phải là các loại trà sữa thông thường. Mà bạn hãy thêm trà vào sữa hoặc ngược lại, thêm sữa vào trà.

Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc bạn sử dụng bất kì loại trà nào, chẳng hạn như trà đen, trà xanh hay trà ô long sẽ càng tốt hơn nếu pha thêm chút sữa.

Cách loại trà thực sự dồi dào vitamin cùng các chất chống oxy hóa, vốn ngăn ngừa các loại bệnh như ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh giảm trí nhớ…

Bằng việc uống các loại trà, những vitamin được chỉ ra có tác dụng giảm bệnh tiểu đường type 2 - một trong những căn bệnh mạn tính từng dẫn đến tử vong phổ biến nhất đến tận 17% trong vòng 10 năm.

Lợi ích chống oxy hóa bất ngờ có trong trà sữa, giảm nguy cơ mắc bệnh mỗi ngày - Ảnh 1
Trà pha sữa có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Tác dụng sẽ được tăng thêm nếu bạn sử dụng trà sữa - chỉ đơn thuần là trà thêm sữa, không kèm đường hay các loại "topping" ngọt vốn không có lợi cho sức khỏe.

Theo nghiên cứu từ tiến sĩ Li từ Đại học Khao học và công nghệ Vũ Hán - Trung Quốc và các cộng sự trước đó cho hay, ngoài trà, sữa và một số sản phẩm từ sữa cũng giúp chống tiểu đường, nhất là khi dùng đúng cách.

Bạn có thể thực hiện món nước uống này ngay tại nhà, rất đơn giản:

- Cho 15gr trà đen vào túi lọc (nếu có), sau đó rửa trà bằng nước nóng để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.

- Tiếp đến, bạn cho vào bình trà 500ml nước nóng 80 – 90 độ C và ủ trà trong khoảng 20 phút để trà chiết xuất hương vị. Sau đó, dùng rây lọc bỏ xát trà.

- Bước tiếp theo, bạn lần lượt cho vào ly 70ml sữa tươi, 10ml nước đường phèn và 30ml nước cốt trà vào trong ly. Dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp.

Lợi ích chống oxy hóa bất ngờ có trong trà sữa, giảm nguy cơ mắc bệnh mỗi ngày - Ảnh 2
Bạn có thể thực hiện làm trà sữa tại nhà. Ảnh: Internet

Bạn lưu ý không được nấu trà trực tiếp trên lửa, trà sẽ đắng, chát và mất mùi thơm.

Sữa tươi để pha trà sữa thường là loại sữa thanh trùng có vị béo, không có mùi và đảm bảo chất lượng.

Sữa tươi chỉ hòa vào trà sẽ giúp hương vị thơm ngon hơn.

Cách uống trà tốt cho sức khỏe

- Bạn có thể pha thêm trà với gừng: Pha trà với gừng được biết đến là một trong những loại trà tốt cho sức khỏe. Gừng chứa nhiều hợp chất như gingerols và shogaols, đây cũng là một trong những chất được chỉ ra có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường trao đổi chất, giảm cân, giúp dễ tiêu hóa, giúp da mịn màng hơn. Bạn nên uống một lượng vừa phải mỗi ngày và lưu ý nếu có bệnh dạ dày.

- Bạn có thể uống bột match: Là một loại trà thảo mộc chất lượng cao phổ biến của Nhật Bản có chứa caffein, chất chống oxy hóa và chống viêm. Matcha cũng có tác dụng đốt cháy chất béo, giúp làm đẹp da và đặc biệt dễ kết hợp với các món ăn. Bạn có thể pha matcha tùy thích với sữa.

Lợi ích chống oxy hóa bất ngờ có trong trà sữa, giảm nguy cơ mắc bệnh mỗi ngày - Ảnh 3
Cách uống trà tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

- Không nên uống trà với đường: Bạn có thể dùng mật ong thay đường, và không nên cho thêm bất kỳ chất thứ gì vào trà vì sẽ giảm tác dụng và có nguy cơ gây béo phì.

- Không uống trà ngay sau bữa ăn: Catechins trong trà xanh cũng có thể làm giảm sự hấp thụ sắt từ thực phẩm, tăng nguy cơ thiếu máu, cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng vào cơ thể.

- Uống trà đúng thời điểm: Thời gian lý tưởng nhất để uống trà xanh là một giờ trước và sau bữa ăn. Nếu uống vào buổi tối, nên uống trước giờ đi ngủ từ 1 đến 2 giờ.

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Từ khóa:   chế độ dinh dưỡng thực phẩm tốt cho sức khỏe trà xanh

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