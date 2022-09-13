 Loạt mẹ bỉm đình đám háo hức khám phá “Lớp sữa vàng tăng cường miễn dịch” trong công thức đột phá mới của Friso Prestige

Friso Prestige là dòng sữa cao cấp nhất từ trước đến nay dành cho trẻ nhỏ với công thức chắt chiu “Lớp sữa vàng tăng cường miễn dịch” có 1-0-2, lần đầu được nhãn hàng Friso giới thiệu tại Việt Nam.

Trong lần ra mắt sản phẩm đặc biệt này, những gương mặt đình đám và quyền lực trong làng mẹ bỉm như Primmy Trương - phu nhân của thiếu gia Phan Thành, Salim – Hotgirl Hà Thành với nhóc tỳ đáng yêu, cùng nhiều đại diện cho thế hệ hotmoms cấp tiến trên mạng xã hội đã có dịp tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng về sữa mẹ cũng như tìm hiểu về “Lớp sữa vàng tăng cường miễn dịch” từ chuyên gia nhằm giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển của con yêu ngay từ những năm đầu đời.

Từ khi sinh con, Primmy Trương rất chăm chỉ trong vai trò mẹ bỉm sữa thực thụ, tích cực chia sẻ thông tin và quá trình chăm sóc cho con trai trên trang cá nhân. Đến với sự kiện ra mắt dòng sản phẩm sữa đẳng cấp Friso Prestige, Primmy Trương rất hào hứng tìm hiểu “Lớp sữa vàng tăng cường miễn dịch” quý giá để hỗ trợ toàn diện cơ chế miễn dịch cho con yêu.

Cấu trúc 3 điểm vàng giúp bé tăng cường miễn dịch

Theo đại diện Friso Prestige, nhãn hàng này chắt chiu 4,6g lớp sữa vàng tinh tuý trong 100g sữa tươi, có cấu trúc 3 điểm vàng giúp bé tăng cường miễn dịch và phát triển toàn diện.

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất để bé tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Sữa mẹ có cấu trúc 3 điểm vàng độc đáo gồm sn-2 palmitate, MCFA/SCFA, phospholipids, cùng các thành phần như HMO và Alpha-lactabumin, giúp bé có hệ miễn dịch vượt trội, tiêu hoá dễ dàng và phát triển trí não.

Đặc biệt, lớp sữa vàng tinh túy hình thành trên bề mặt hỗn hợp sữa mẹ trong môi trường bình thường khoảng vài phút hoặc trữ lạnh có kết cấu sánh đặc, màu vàng nhạt, mùi thơm đặc trưng và vị thanh nhạt, rất bổ dưỡng cho bé.

Lớp sữa này chứa nhiều đạm & beta-carotene hơn gấp 20 lần so với các loại sữa khác. Ngoài ra, sữa mẹ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cũng như các kháng thể đặc biệt hỗ trợ hệ miễn dịch, tạo hàng phòng vệ vững chắc chống lại sự xâm nhập các yếu tố gây bệnh như vi khuẩn, virus... để bảo vệ đường tiêu hóa của bé luôn khỏe mạnh.

3 tiêu chuẩn vàng của sữa mẹ có chứa các tinh chất dinh dưỡng và kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, dễ dàng tiêu hóa, hấp thu và phát triển trí não, thị giác.

Kế thừa từ những tiêu chuẩn vàng của sữa mẹ, các nhà khoa học tại Friso đã không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và cho ra đời dòng Friso Prestige thượng hạng, sở hữu công thức đột phá đầu tiên và duy nhất chắt chiu 4.6g “Lớp sữa vàng tinh tuý” trong 100g sữa tươi thơm mát.

Friso Prestige được chắt chiu từ lớp sữa vàng tinh túy giàu dưỡng chất với 4,6g/100g sữa tươi

Friso Prestige với cấu trúc 3 điểm vàng gồm các dưỡng chất như sn-2 palmitate, MCFA/SCFA, phospholipids tự nhiên cùng HMO và Alpha - Lactalbumin giúp bé tăng cường miễn dịch vượt trội.

Ngoài ra, Friso Prestige cung cấp năng lượng từ đường sữa, đạm sữa và đặc biệt chất béo tự nhiên từ lớp sữa vàng tinh túy, giúp trẻ dễ dàng hấp thu và tiêu hóa, duy trì thân nhiệt tạo cảm giác no, giàu axit béo giúp phát triển não bộ, tế bào thần kinh và thị giác.

Dòng sản phẩm siêu cao cấp Friso Prestige là món quà quý giá đầu tiên mẹ dành cho con yêu để con có sự khởi đầu hoàn hảo nhất và trở thành một người bản lĩnh trong tương lai.

Lớp sữa vàng tinh túy giàu dưỡng chất trong Friso Prestige được chắt lọc chỉ 4.6gr/100gr sữa tươi từ giống bò thuần chủng tốt nhất châu Âu. Đây là giống bò Holstein Friesian nổi tiếng được chăm sóc và nuôi dưỡng đặc biệt, có chế độ ăn phù hợp với từng cá thể bò nhằm đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất để cho ra dòng sữa thơm ngon đầy dinh dưỡng.

Friso Prestige được chiết xuất từ nguồn sữa giàu dưỡng chất của giống bò thuần chủng tốt nhất châu Âu

150 năm đem nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sự khởi đầu hoàn hảo

Với di sản hơn 150 năm trong ngành sữa, nhãn hàng Friso không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho cả bé và mẹ. Friso luôn liên tục cải tiến công thức tăng cường hệ miễn dịch khỏe, tiêu hóa tốt, hấp thu nhanh để trẻ có sức khỏe vững vàng và được bảo vệ ngay từ bên trong, từ đó phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần ngay từ những năm tháng đầu đời.

Và nay, Friso Prestige ra đời là niềm tự hào đánh dấu mốc rất quan trọng bởi đây là công thức dinh dưỡng sữa đầu tiên và duy nhất trên thị trường hiện nay được sản xuất từ lớp sữa vàng tinh tuý có cấu trúc 3 điểm vàng độc đáo, mang lại hệ miễn dịch vượt trội cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Friso Prestige chứa “Lớp sữa vàng tăng cường miễn dịch” là bước phát triển đột phá của nhãn hàng Friso với sứ mệnh luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất cho trẻ từ những năm tháng đầu đời để bé có sự khởi đầu hoàn hảo

Bà Trương Huỳnh Diễm Chi - Giám đốc ngành hàng Sữa chuyên biệt, FrieslandCampina Việt Nam, chia sẻ: “Chiến lược phát triển các sản phẩm với dưỡng chất từ thiên nhiên thuộc phân khúc đặc biệt cao cấp, điển hình là Friso Prestige, minh chứng cho lời cam kết lâu dài của FrieslandCampina Việt Nam sẽ không ngừng tập trung nghiên cứu, phát triển và mang lại những sản phẩm tốt nhất cho trẻ em Việt, giúp bé yêu khỏe mạnh từ bên trong, phát triển toàn diện hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch.

Đây là sứ mệnh được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hiện thực hóa dựa trên di sản hơn 150 năm kế thừa và phát triển trên toàn cầu của tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Hà Lan Royal FrieslandCampina”.