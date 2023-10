Loại thực phẩm quen thuộc, giá thành rẻ bèo lại mang đến 6 lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp - ấy thế mà nhiều vẫn bỏ qua

Trái đu đủ có chứa rất nhiều loại enzyme, điển hình là enzyme papain rất tốt cho tiêu hoá. Enzyme papain giúp tiêu hóa thức ăn giàu protein một cách dễ dàng hơn. Do đó, đu đủ được các bác sĩ dùng để chưa bệnh celiac (một loại bệnh mà không thể tiêu hoá protein).

Ngoài ra, tại Mỹ, quả đu đủ còn được chế biến thành thuốc để chữa bệnh lệch khớp xương và thuốc tiêm, có công dụng làm giảm đau do các dây thần kinh gây nên.

Các chất dinh dưỡng và vitamin được tìm thấy trong đu đủ có thể giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol. Điều này là rất quan trọng, bởi khi cholesterol bị oxy hóa sẽ thể dính vào thành mạch máu. Đó là vào thời điểm này có thể hình thành mảng bám nguy hiểm mà cuối cùng có thể gây ra cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Ăn đu đủ chín có tốt không? Câu trả lời là có. Bởi theo các chuyên gia sức khỏe, những người có chế độ dinh dưỡng đầy đủ thường có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn thấp hơn so với người có chế độ ăn uống thiếu chất. Một trong những dưỡng chất thiết yếu này chính là beta-carotene (thường có trong đu đủ, quả mơ, bông cải, dưa đỏ, bí đỏ và cà rốt).

Hỗ trợ chữa bệnh viêm khớp

Đu đủ là một trong những thực phẩm có lượng vitamin C cao mà vitamin C cũng được coi là một chất có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm. Vì vậy, nó có thể hỗ trợ chữa trị bệnh viêm đa khớp - một hình thức của viêm khớp dạng thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm các dấu hiệu lão hóa

Do chứa nhiều vitamin C, vitamin A và các flavonoid khác trong thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và không có nếp nhăn. Nghiên cứu cho thấy, những chất dinh dưỡng này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do và tổn thương oxy hóa cho da, cả hai đều được coi là một số nguyên nhân hàng đầu gây ra lão hóa da.

Bảo vệ cơ thể chống lại thoái hóa điểm vàng

Chẳng ai muốn suy giảm thị lực khi già đi. Số liệu báo cáo trong một nghiên cứu công bố trong Archives of Ophthalmology chỉ ra rằng ăn ít nhất ba phần quả đu đủ mỗi ngày có thể giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác – nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm thị lực ở người lớn tuổi.