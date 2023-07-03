Loại rau mùa hè 'rẻ bèo, dễ mua' nhưng chứa nhiều lợi ích đáng kinh ngạc

Dinh dưỡng 03/07/2023 19:45

Ngoài tác dụng làm món ăn, rau dền còn là những vị thuốc hay rất tốt cho sức khỏe, vậy rau dền có lợi ích gì?

Rau dền là gì?

Rau dền là loại cây thân thảo và thường mọc thành cây thẳng đứng. Dền gai là tên gọi chung của các loài trong chi Dền gai, chúng đều có hoa không tàn và một số loài mọc hoang. Chi Đen được cho là có nguồn gốc Trung Mỹ và Nam Mỹ Nhưng hiện nay các giống và loài của nó đã có mặt trên khắp thế giới.

Ở Việt Nam, các loại dền phổ biến là: dền đỏ (dền tía), dền cơm và dền gai. Loại cây này được dùng làm rau để chế biến món ăn hoặc làm nguyên liệu làm thuốc. Rau rền cơm, dền đỏ, dền gai đều được dùng làm thực phẩm. Rau dền có thể chế biến luộc, nấu canh hoặc xào cũng rất ngon và tốt cho sức khỏe.

Rau dền cũng là một bài thuốc quen thuộc trong Đông y. Rau dền có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, sát trùng, tiêu độc,… Ngoài ra, rau dền còn hỗ trợ điều trị táo bón, đau đầu, nóng mặt,.. Ở Mexico, rau dền được dùng làm chất kết dính trong công nghiệp dược phẩm. Ở châu Mỹ, loài Dền gai còn được dùng làm màu, thân cây phơi khô dùng làm chất đốt.

Loại rau mùa hè 'rẻ bèo, dễ mua' nhưng chứa nhiều lợi ích đáng kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số lợi ích tuyệt vời của rau dền

Tốt cho xương

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau bina và vượt trội hơn cả sữa bò. Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên. Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền.

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Tocotrienol - loại vitamin E có trong rau dền cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Loại rau mùa hè 'rẻ bèo, dễ mua' nhưng chứa nhiều lợi ích đáng kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Rau dền còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Cải thiện xương khớp

Rất ít loại rau chứa canxi, nhưng rau dền lại là loại chứa hàm lượng canxi cao nhất. Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Vì vậy rau dền có vai trò đặc biệt quan trong việc tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh liên quan đến thiếu canxi như co giật.

Cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá

Hàm lượng chất xơ trong rau dền khá cao. do đó sử dụng rau dền thường xuyên có thể giúp cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá. Đồng thời còn giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, nước nấu từ cây rau dền còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy, xuất huyết hoặc mất nước.

Loại rau mùa hè 'rẻ bèo, dễ mua' nhưng chứa nhiều lợi ích đáng kinh ngạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau dền xanh hay rau dền đỏ tốt hơn?

Có 2 loại rau dền chúng ta thường hay ăn nhất là rau dền đỏ và rau dền xanh (dền cơm). Vậy loại nào có giá trị dinh dưỡng cao hơn? Chúng ta nên ăn loại nào?

Về hương vị

Rau dền xanh vị dai hơn do lá hơi cứng và dày, thích hợp làm gỏi hoặc xào. Trong khi rau dền đỏ có lá mỏng và mềm, vị mềm dẻo, thích hợp hơn cho nấu canh.

Loại rau mùa hè 'rẻ bèo, dễ mua' nhưng chứa nhiều lợi ích đáng kinh ngạc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Về giá trị dinh dưỡng

Rau dền đỏ chứa Anthocyanin, là hợp chất màu hữu cơ tự nhiên thuộc nhóm flavonoid, trong rau dền xanh không có. Chất này có tác dụng chống oxy hóa, nhưng ngược lại, trong rau dền xanh lại có hàm lượng canxi, sắt và magie cao hơn rau dền đỏ.

Do cả hai loại rau dền xanh và dền đỏ đều có những giá trị dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, khi chọn mua rau dền, bạn có thể dựa trên các yếu tố công dụng, giá trị dinh dưỡng mà mình muốn loại rau đó cung cấp để lựa chọn loại rau cho phù hợp.

3 đối tượng không nên ăn rau dền

Người bị sỏi thận: Lượng lớn purin trong rau dền có thể gây hại cho sức khỏe thận. Các hợp chất hữu cơ này được chuyển đổi thành axit uric khi tiêu hóa, có thể làm tăng mức độ kết tủa của canxi trong thận. Hệ quả là, cơ thể có thể hình thành sỏi thận rất khó chịu và đau đớn.

Loại rau mùa hè 'rẻ bèo, dễ mua' nhưng chứa nhiều lợi ích đáng kinh ngạc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh gút: Hàm lượng purin cao trong rau dền có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, có thể gây viêm, sưng và đau khớp. Nếu bạn đã bị viêm khớp do gút, thì bạn nên hạn chế ăn rau dền.

Người dị ứng: Hàm lượng histamin trong rau dền có thể gây dị ứng nhẹ. Mặc dù rất hiếm, dị ứng qua trung gian immunoglobulin E (IgE) với rau dền đã được thấy ở một số trường hợp.

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