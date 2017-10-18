Loại rau giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh

Dinh dưỡng 18/10/2017 05:38

Một nghiên cứu của ĐH bang Pennsylvania, Mỹ chỉ ra rằng nếu bạn gặp các rối loạn tiêu hóa như rò rỉ ruột, viêm đại tràng, tiêu thụ các loại rau nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng như súp lơ xanh mỗi ngày có thể giúp duy trì sức khỏe ruột.

Theo tờ Boldsky, nếu bạn đang bị các vấn đề về tiêu hóa như ruột thừa và viêm đại tràng thì nên tiêu thụ loại rau có nhiều chất xơ với nhiều chất dinh dưỡng như bông súp lơ xanh mỗi ngày để duy trì hệ tiêu hóa được khỏe mạnh.

Chức năng rào cản của đường ruột tốt có nghĩa là đường tiêu hóa giúp bảo vệ ruột khỏi các độc tố và vi sinh vật gây hại trong khi vẫn cho phép các chất dinh dưỡng đi vào cơ thể.

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Tiêu thụ súp lơ xanh mỗi ngày để duy trì hệ tiêu hóa được khỏe mạnh.

Theo nghiên cứu gần đây công bố trên tạp chí Functional Foods chỉ ra rằng các loại rau họ cải như súp lơ xanh, bắp cải chứa một hợp chất hóa học hữu cơ giúp duy trì hệ thống ruột khỏe mạnh và giám sát miễn dịch.


Tiêu thụ súp lơ xanh cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và bệnh Crohn gây ra bởi viêm niêm mạc ruột.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên chuột, cho thấy chuột có chế độ ăn bổ sung súp lơ xanh có khả năng chịu được các vấn đề về tiêu hóa tương tự như các triệu chứng của ruột thừa và viêm đại tràng so với những con chuột không bổ sung.

Dưới đây là một vài lợi ích khác của súp lơ xanh:

1. Giúp chống ung thư

Súp lơ xanh là một trong những loại rau được biết đến nhiều nhất có khả năng chống lại ung thư và cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nó chứa các đặc tính giúp làm triệt tiêu các estrogen được biết là gây ung thư. Trong tất cả các dạng ung thư, súp lơ xanh giúp ngăn ngừa ung thư vú và tử cung.

2. Giúp giảm cholesterol 

Súp lơ xanh giàu chất xơ hòa tan và nó giúp loại bỏ cholesterol ra ngoài. Loại rau này giàu chất xơ, giúp kết hợp với acid mật trong đường tiêu hóa và giúp cho việc bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể dễ dàng.

3. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Súp lơ xanh giàu vitamin C. Nó cũng làm giàu carotenoid lutein, zeaxanthin, beta-carotene và các chất chống ôxy hóa đóng gói khác, do đó bông cải xanh được coi là một trong những nguồn tự nhiên tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch.

4. Tốt cho xương

Giàu canxi, vitamin K và các chất dinh dưỡng cần thiết khác như magiê, kẽm và phốt pho, súp lơ xanh có lợi cho xương và giúp ngăn ngừa loãng xương. Đây là loại rau được coi là tốt cho mọi lứa tuổi của người dân.

5. Tốt cho tim

Được biết đến với tính chống viêm của nó, súp lơ xanh giúp ngăn ngừa hư hỏng của lớp vỏ mạch máu. Do hàm lượng chất xơ phong phú và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như vitamin, súp lơ xanh được coi là tốt cho tim và giúp điều chỉnh huyết áp trong cơ thể.

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Món súp lơ xào kiểu này thấm gia vị ngon ngọt lại nhanh gọn đảm bảo nồi cơm nhà bạn sẽ vơi đi nhanh chóng.

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